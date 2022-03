Marcelo Ferraris, de AMT: “Los colectivos no pueden circular con las puertas abiertas”

El presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Marcelo Ferraris, se refirió al lamentable accidente donde perdió la vida una pasajera que cayó de un colectivo 7B que circulaba con las puertas abiertas.

“Hay una fiscalía interviniendo, vamos a tratar de ponernos en contacto a los fines de ponernos a disposición para lo que se determine, para poder colaborar con la información que nosotros podamos llegar a tener”, dijo en radio CNN Salta.

Ferraris explicó que la ley nacional de tránsito prevé que las unidades no pueden circular con las puertas abiertas. “Queremos ser muy prudentes porque se perdió la vida de una persona, exige por parte de todos los organismos y actores del sistema del transporte que nos pongamos en estado de alerta y que repensemos distintas cuestiones para ver qué podemos hacer para evitar que esta situación se repita”.

De acuerdo a lo que manifestó Ferraris, se analizó la cuestión de la ubicación de las máquinas, "Cuando sube gente a la unidad lo lógico es que el coche no arranque hasta tanto no estén todas las personas adentro y la puerta cerrada, más allá de la ubicación de las máquinas. La justicia determinará la responsabilidad que pueda llegar a tener la chofer o no, pero no es bueno generalizar”.