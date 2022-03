"No sé qué hacer": Es paciente de diálisis, la tormenta inundó su casa y pide ayuda

Pasan las horas y siguen suscitándose las noticias en torno a la fuerte tormenta que se desarrolló durante la madrugada y gran parte de este jueves en la ciudad de Salta y sus alrededores, causando múltiples inconvenientes y perjuicios.

De las problemáticas más graves están aquella vinculadas a las pérdidas que han tenidos numerosas familias, aquellas que han tenido que evacuar sus casas e incluso que perdieron sus pertenencias. Ahora se suma la historia de Alberto, a quien le agua lo perjudicó completamente.

Este hombre vive con su mujer y su hijita de 2 años en la manzana 18 de barrio Democracia, donde la lluvia causó estragos, entrando a varias casas, dañando todas las pertenencias, siendo su hogar no ajeno a esta calamidad.

“Soy paciente terminal de hemodiálisis, el único riñón que tengo no me funciona y desgraciadamente en estas condiciones no se puede estar, de recibir un trasplante no me serviría de nada en estas condiciones, sin contar las pérdidas que hemos tenido todos estos años” por la lluvia, comentó primeramente a Canal 9 Multivisión.

A esto contó que hace 14 años vive en ese barrio y “todas las veces es lo mismo” cuando se registran precipitaciones, tan solo que “esta vez nos ganó, nunca nos había pasado que se entre agua” tal como pasó en las últimas horas.

Al medio mostró cómo el nivel del agua dejó su marca en las paredes, luego que mojara colchones, vestimentas, muebles, entre tantos otros objetos que hoy ya no sirven, que ya perdieron. “Yo trabajo en la feria vendiendo helados, se me inundó la heladera, se me quemaron los dos freezers, un lavarropas se me debe haber perdido, también colchones, frazadas”, por solo enumerar algunas.

“Es un sufrimiento cuando llega el tiempo de lluvia, es una amargura no sabe cómo poder superar esto, la lluvia me dejó sin nada, no tengo para trabajar, no sé qué hacer”

Es por eso que está apelando a la solidaridad de la gente, a aquellas personas de buen corazón que les puedan dar una mano, tal vez con ropa para su hijita, o alguna heladera sin usar para que Alberto tenga sus helados para vender y subsistir. Los que puedan darle una mano, se pueden comunicar al 387 – 580 7380.