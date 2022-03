Prófugo de una comisaría volvió a robar a vecinos de Tartagal

Gran preocupación viven los vecinos de Tartagal con la presencia de un delincuente que se fugó hace algunas semanas desde la comisaría de Villa Güemes y sigue robando, sin que la policía logre dar con su paradero y detenerlo. Se trata de Juan Manuel Núñez "Dengue".

Una vecina de la ciudad norteña contó por Multivisión que hace 4 días "Dengue" entró a la vivienda de una pareja en B° Belgrano sobre calle Plumerillo. Le desvalijaron la casa.

"Nosotros hicimos la denuncia y hasta el día de hoy, hoy son 4 días, no tengo noticias de nada. Los policías no se mueven. No tengo noticias de nada. Te da mucha impotencia porque no tenés seguridad, salis a trabajar y decias ¿para quién estas trabajando? para el ladrón.

Por último la joven dijo que supo por los vecinos "que es el tal Dengue, que salió con una gafa, barbijo, mochila verde, bolsa de residuo y una bici verde rodado 29, que nos robaron".