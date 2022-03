Familiares de la presa hallada sin vida aseguran que presentaba múltiples signos de violencia

El pasado miércoles, personal del Servicio Penitenciario que realizaba un recorrido por las celdas del pabellón B, encontró a una reclusa de 27 años sin signos vitales. Con el correr de las horas se confirmó que se trataba de Noelia Martel, quien llevaba 10 años recluida de su libertad.

A partir del hecho, la fiscal penal, Verónica Simesen de Bielke, investiga el deceso. Mientras tanto, familiares de Noelia y de víctimas contra el gatillo fácil se hicieron presentes en el Penal para reclamar justicia por la joven.

En el lugar, una de las presentes denunció que la interna presentaba graves lesiones que descartarían la hipótesis del suicidio: “Tenía la mandíbula quebrada, golpes en el ojo, hundimiento de cráneo, sus manos estaban moradas y sus uñas quebradas. Si a ella le hicieron algo, alguien tiene que tener esos rasguños”, arremetió una de las presentes.

Teresa, madre de la fallecida, también estuvo presente en el reclamo e indicó ante InformateSalta que las respuestas por parte de las autoridades del penal fueron paupérrimas. “La directora no volvió a atenderme, no me dio más de 5 minutos donde no supo darme explicaciones sobre el estado en el que encontraron a mi hija”, comentó entre lágrimas la mujer. Su último contacto con su hija había sido horas antes de que la hallaran muerta.

Para la familia de Noelia, es imposible que se trate de un suicidio: “La encontraron sentada, ahí hubo algo, no me cierra lo del suicidio porque aguantó 10 años ahí adentro”.

El caso toma ribetes delicados, donde familiares y amigos de la fallecida y de otras internas denuncian desmanejo del penal. Denuncian, entre otras cosas, que las internas son obligadas a consumir psicofármacos “para mantenerlas dopadas”.

“Para nosotros la Justicia mató a Noelia Martel”

Entre los presentes, había personas que en el 2021 denunciaron a las autoridades del penal por malos tratos. La cuñada de la fallecida, indicó que su hermana se casó con la fallecida dentro de la cárcel y que ambas eran las más atacadas en el penal.