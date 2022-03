“Aparecé, por favor, te esperamos todos los días”, el ruego del papá de Gastón

Gastón Sanz, un joven salteño de 31 años, lleva 3 semanas sin aparecer y su familia sigue esperanzada con el momento del reencuentro. Mientras su búsqueda continúa, Andrés, su papá le dejó un sentido mensaje.

“Aparecé por favor, estamos todos desesperados, no solamente yo sino toda la familia, estamos esperando todos los días que regreses. Lo que haya pasado no importa, ya está, queremos que estés con vida, te extrañamos y te queremos mucho”, dijo en diálogo con InformateSalta.

El hombre aseguró que lo seguirá buscando, como sea, por más difícil que sea. “Ahora no sé dónde más buscarlo, ese es el tema. Todas las noches pienso que hubiera hecho yo en su lugar y sé que me queman todos los libros, todos los papeles”, expresó.

En este sentido, detalló que hoy conversó con la coordinadora del Ministerio de Seguridad para ver la posibilidad de ofrecer una recompensa en la búsqueda de su hijo. “La verdad que estamos en 0. Ya hemos rastrillado todo lo que es la parte de Lesser, San Lorenzo, toda esa parte donde más o menos podía estar pero con resultado negativo. Hay gente que nos llama y nosotros vamos a chequear todos los datos”, manifestó.

Asimismo, indicó que están pensando en extender la búsqueda hacia zonas más urbanas, ya sea por Salta o alguno otro lugar donde haya podido irse. “A lo mejor él ha salido al centro o está en algún lugar no sé si escondido, resguardado en algún lugar que no sabemos dónde puede ser. La verdad que en este momento estamos como en el principio, no tenemos nada”, afirmó.

Por último reveló un dato que hasta el momento se desconocía y es que Gastón no tenía su celular al momento de su desaparición. “El perdió el teléfono el día 17, 3 días antes. Esa pista no la podemos tener, que hubiera sido fabuloso, por más que se haya apagado, saber más o menos donde hubiese estado, porque la verdad que no sabemos si fue a la izquierda, a la derecha, si vino a la ciudad o se quedó en Lesser”, aseveró.