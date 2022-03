Continúa la inseguridad en Tartagal: a punta de pistola y golpes le robaron $3000

Los relatos por casos de inseguridad con tintes de violencia en distintos grados ocupa las primeras noticias a diario en nuestra provincia. Un nuevo hecho se registró en Tartagal donde un joven trabajador fue abordado por tres sujetos armados que lo increparon cuando salía del cajero y transitaba por calle Bolivia de dicha ciudad.

Esteban Paz relató que se encontraba "cruzando por la calle Bolivia, cuando la asaltaron. "Me pegaron con el arma en la boca. Venían caminando. Me sacaron la palta, los $3000 que llevaba en la billetera" dijo por Somos Salta.

El hombre tras recibir el golpe con el arma en su boca sufrió lesiones y consecuencias en su dentadura inferior. "Con toda la dentadura floja y la boca partida. Que la gente anden con cuidado, confiado que no me iba a pasar nada en B° Centro, a plena luz del día me robaron".