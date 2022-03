“Mientras esa inoperante seguía conduciendo, nosotros retirábamos las cenizas de mi hermana”

Luego que se confirmara que la chofer que causó el accidente en el que perdió la vida Claudia Aguirre volvió a manejar y provocó un nuevo siniestro, Silvana, hermana de la víctima fatal, aseguró que “desde la empresa Alto Molino le mintieron” ya que le prometieron que “la mujer no seguía manejando” pero “casi mata a otra persona”.

"Hablé con el señor Fernández de la empresa Alto Molino -corredor 7B- para consultarle si esa chofer inoperante seguía trabajando y me dijo que no, sin embargo tenía mis dudas porque en redes sociales me decían lo contrario. Ahora confirmo que ese señor me mintió", sostuvo.

"Le volvieron a dar un arma para que vuelva a matar, porque un vehículo así para esa mujer es un arma"

En esa oportunidad, aseguró sentir una gran impotencia. “Mientras esa inoperante seguía conduciendo nosotros ayer -por el lunes- pudimos retirar las cenizas de mi hermana. Se burlaron de nosotros y de la memoria de mi hermana. Le volvieron a dar un arma para que vuelva a matar, porque un vehículo así para esa mujer es un arma”, expresó.

"¿Ahora qué corredor le dará otra línea? ¿A cuántas personas más tiene que seguir atropellando para que la aparten?"

La denunciante sostuvo que si la chofer de transporte público no se sentía en condiciones "hubiera pedido carpeta médica, aunque desde la misma empresa deberían haberla apartado no solo por lo que causó, sino por la seguridad de los usuarios de esa línea".

“Al otro día del siniestro de mi hermana esa inoperante sacó uno de los coches y siguió manejando”

Para finalizar, aseguró que es un peligro para la sociedad que la mujer siga manejando. "Ya no me pongo en lugar de hermana de la víctima, sino como usuaria. Es un peligro para cualquiera", expresó.