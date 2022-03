Claudio Mohr: "Desde Alto Molino me mintieron, la mujer seguía manejando"

Luego que se confirmara que la chofer que causó el accidente en el que perdió la vida Claudia Aguirre volvió a manejar y provocó un nuevo siniestro, el repudio de los usuarios no tardó en hacerse sentir.

Desde la familia de Claudia Aguirre, hasta la UTA se pronunciaron al respecto pidiendo que saquen a la chofer del diagrama hasta que esté en óptimas condiciones mentalmente.

Por otro lado, Claudio Mohr, presidente de Saeta, se mostró sorprendido al enterarse de la situación y desnudó las mentiras de la empresa Alto Molino. "Nos habían dicho que estaba con parte médico pero nos dimos con la novedad que (la chofer) nuevamente estaba conduciendo, cuando entendemos que no debería haber estado conduciendo, que se debería haber usado cualquier herramienta: licencia o asignación de otra tarea temporal para que no estuviera frente al volante hasta que estuviera más tranquila y en condiciones para volver a manejar", manifestó Mohr.

Las declaraciones de Mohr condicen con lo que fechas atrás declaró la hermana de Claudia Aguirre, quien afirmó que desde Alto Molino le garantizaron que la mujer no seguía al volante.

En otro orden, a partir del trágico accidente de Aguirre, muchos usuarios se pronunciaron para cambiar de lugar la lectora de tarjeta que se encuentra pegada a la puerta de ingreso. Pese a estos pedidos, Mohr desestimó el reclamo para que se cambie de lugar la lectora.

"No hay un lugar ideal para las máquinas porque antes cuando estaban detrás del conductor los choferes se quejaban de que no podían ver si la gente pagaba o no, mucha gente realmente no pagaba", señaló.

Finalmente, el presidente de Saeta refirió a las exigencias que tienen los choferes respecto a los horarios, desmintiendo que sean sancionados por demoras. "Nosotros no pedimos sanción en ningún caso para conductores que se demoran en la vuelta, si alguien tiene una sanción por este tema pido por favor me la acerque porque Saeta no la pide. En el único caso que se sanciona es cuando la vuelta se hizo más rápido de lo estipulado porque ahí claramente hay un exceso de velocidad", indicó.