Filman un caso de violencia escolar dentro de la Escuela Técnica 2

Por las últimas horas en las redes sociales ha circulado un video que fue filmado en la Escuela Técnica N°2 de la ciudad de Salta, donde se puede apreciar un caso de violencia dentro del aula entre dos alumnos, siendo uno de estos quien golpea a otro tirándolo al piso.

Dicho video, según la información que comparte el medio Agenda Salta, fue viralizado junto a un mensaje el cual afirma que “un corpulento alumno de -13 años- se aprovecha de eso, para amedrentar de hace meses, a sus compañeros sin motivo alguno”. A esto recalcaron que este menor actuaría “con golpes de puños y empujones con el objetivo de molestar, para que nadie pueda concentrarse en la tareas diarias y con eso sembrar miedo al curso de quince alumnos”.

Este episodio habría sido filmado el pasado 25 de agosto y no sería el primer caso donde este alumno se ve involucrado en un caso de violencia con otros compañeros.

Al respecto de lo ocurrido la directora de la Escuela Técnica, Mercedes Sánchez, declaró su igual preocupación ante este episodio. “Hemos tomado la determinación y, gracias al docente que tomó medidas en el momento, de trabajar con los padres y con los alumnos, estamos con reuniones del Consejo Superior pautando trabajos con ese curso en particular pero también con los otros cursos”, dijo en declaraciones que reprodujo Somos Salta.

A esto aseveró que no se trató de un caso de bullying, ya que no es una situación donde todos los alumnos atacan a otro en particular, sino que se dio una especie de rotación donde todos habrían intentado tomar protagonismo o notoriedad, en este caso filmando el video.