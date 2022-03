Denuncian que docente agrede y amedrenta a estudiantes del profesorado de Biología

Alumnos del Instituto Superior del Profesorado de Salta, de la carrera de Biología, están cansados del destrato y las trabas que impone un docente de esa institución. Presentaron infinidades de notas, sin embargo, no tuvieron ninguna respuesta al respecto.

Por tal motivo acudieron a InformateSalta para dar a conocer las situaciones que viven con el docente, que dicta materias en el 1° y el último año de esa carrera, desde el 2015. Según indicaron, desde aquel momento se hacen reclamos sin resultado positivo.

“Es demasiado exigente y aprueba a muy pocos chicos por año, van quedando en el camino, retrasa la carrera de muchos chicos, incluso que vienen del interior, que capaz que sus posibilidades son pocas para poder establecerse acá para un alquiler, trabajar y se extiende ese tiempo para ellos”, detallaron.

En este sentido, recordaron que en el 2018 lograron que se hiciera un aula alternativa con otro docente para que pudieran cursar la materia. Pese a ello, el docente de Fisiología Animal y Humana denunciado, seguía dictando clases normalmente.

“En el 2018 aparentó un cambio porque aprobó a todos los chicos, pero al año siguiente otra vez pasó lo mismo. Volvió a dejar a todos los chicos libres y siguió con lo mismo. En todas las clases hablaba mal de todos esos chicos que no habían rendido con él porque cuando quieren finalizar la carrera siempre la última materia es la de él porque no la aprueban. Entonces presentan una nota a las autoridades para pedir por una mesa paralela”, explicaron.

Además, aseguraron que durante el 2020, año signado por la pandemia y las clases virtuales, el profesor exigía a los alumnos tener una impresora y dos cámaras para poder rendir. “Hay un video que nosotros presentamos como evidencia donde una compañera nuestra llora por sentirse impotente de que a él no le importaba. El directamente dijo que no y no les dio más clases. Eso se ve en el video. Y los dejó libre”.

Asimismo, describieron situaciones de maltratos verbales y psicológicos, incluso hasta un episodio de violencia física en contra de un compañero que debía rendir su materia, la última para graduarse.

“Él se estaba grabando ese día, tenía que rendir esa materia, cuando el pasó, lo empujó con su maletín y su hombro, le dijo que no se animaba a rendir con él y lo comenzó a agredir. Estaba su familia, un montón de compañeros. Se burla de los chicos, de sus mismos compañeros y nosotros somos futuros docentes, no queremos a alguien que nos enseñe de ese modo, no agredir al alumno, no burlarnos, hasta hablar mal del mismo par, estos años aprendimos solo eso”, afirmaron.

Los estudiantes aseguraron que el único argumento que da para justificar los hachazos es que son todos mediocres y no saben nada. También se vanagloria de los títulos y contactos que tiene. “Ahora hay muchos chicos que están firmando un acta los días lunes, martes y miércoles, que tienen clases con él, porque no quieren ingresar por miedo a las represalias. Ahora solicitan un docente aparte para no perder la materia”, contaron.