Dijo que la secuestro un ovni y ahora cree que la embarazó “un extraterrestre"

Una mujer oriunda de la localidad pampeana de Jacinto Arauz que en noviembre pasado aseguró haber sido abducida por un Ovni, ahora cree que está "embarazada de un extraterrestre".

Se trata de Irma Rick, quien el 16 de noviembre de 2021 desapareció y protagonizó un verdadero misterio, ya que la encontraron a 65 kilómetros de su casa un día más tarde, y dijo haber sido transportada por una luz blanca.

Meses después de ese episodio la mujer señaló: "Estoy embarazada de un extraterrestre. Estoy haciéndome estudios porque puedo llegar a tener un embarazo del extraterrestre. Tengo que hacerme ecografías y esas cosas".

"Supuestamente quedé embarazada cuando ellos me llevaron. No tengo panza todavía, siento molestia, cosas que me pasan. Tengo que consultarle a la fiscal porque no quiere que hable mucho todavía", expresó en declaraciones que dio a conocer La Brújula 24.

En noviembre pasado Rick, estaba usando el celular cuando comenzó a ver "unas rayas" extrañas, como si fuera la "interferencia" de un televisor, atendió una llamada y se sentía "un zumbido de viento fuerte" del otro lado.

Momentos después salió al patio, solo recuerda haber visto "una luz muy fuerte" y apareció a 65 kilómetros de su casa donde la encontró una patrulla rural de la policía de Colonia Santa Teresa en un estado de "angustia".

La mujer fue encontrada "muy sucia" en estado de shock y no pudo hablar por seis horas, mientras que además estaba golpeada, pero los estudios que le realizaron en General Acha salieron bien.

Desde ese momento se investiga lo que sucedió debido a que era imposible para ella recorrer ese trayecto, ya que es una mujer con sobrepeso a la que le cuesta caminar.