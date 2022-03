“Argentina ya no es Argentina, de mi hijo el doctor pasamos a mi hijo el planero”: fuerte editorial de Canosa

Viviana Canosa expuso una fuerte editorial política en la noche del martes por su programa de A24 y aseguró: “Argentina ya no es Argentina. De mi hijo el doctor pasamos a mi hijo el planero”.

En este sentido, la conductora y periodista aseveró que en Argentina “ya tenemos tres generaciones de argentinos viviendo de planes”.

Acto seguido, Viviana Canosa siguió: “Es un país donde no se resuelve absolutamente nada y nuestros ídolos no ejemplificaron nada de nada”. Y agregó sobre los gobernantes de las últimas décadas: “Tenemos ídolos con una vida de mierda”.

Luego, disparó a donde cree que está el problema principal del país: “Te preguntás por qué estamos parados siempre en el mismo lugar. Porque votamos siempre a los mismos y nos bancamos la corrupción. Nos conformamos con el ‘roban pero hacen’”.

Por último, Viviana Canosa cerró con un fuerte cuestionamiento a las prioridades de los habitantes argentinos: “Pareciera que no nos importan el hambre, la corrupción, la falta de justicia, la integridad de las personas, la ejemplaridad. Por eso, nuestra querida Argentina ya no es Argentina, ¿en qué momento la usurparon?”.



El cruce de Santi Maratea con Viviana Canosa

La conductora de televisión le contestó luego de que el influencer la criticara en sus historias de Instagram.

En su programa de tv, le respondió completamente furiosa: “Hablo como una tía, como una madre, como una hija. Me chupás un huevo, yo hago miles de donaciones y no lo digo. Vos tenés un nivel de frivolidad que espanta porque después te comprás una cartera carísima. Tenés amigos pedófilos como la Faraona”.

Y remató: “Tengo amigos provida, que aman a sus familias, que respetan. Estamos rodeados de pelotudos como vos. Que hacen una buena y se mandan mil cagadas. A mí no me pagaron, no me casé con ningún gobierno”. /La 100