Denuncian al boliche Salón por discriminar a una mujer trans

A través de redes sociales se hizo viral la denuncia de Aylen Sánchez, una joven que fue discriminada por su orientación sexual. De acuerdo a lo que expresó, un guardia de un boliche le dijo “no podés pasar porque estás vestida como mujer”.

El incidente tuvo lugar el fin de semana cuando una salteña fue a bailar al boliche Salón, y en la puerta no la dejaron pasar por ser una chica trans y tener documento masculino.

"Sufrí discriminación por parte de los patovicas de Salón. Fui con mis amigas y no me dejaron pasar, pero anteriormente si me dejaban pasar los policías con mi DNI", relató indignada.

“Aquí dice sexo masculino y estas vestida como femenino, esta persona me agarró del brazo y me corrió hacia el costado”, dijo angustiada.

Aylen Sánchez realizó la denuncia correspondiente y se acercará hoy a INADI para poder expresar su malestar con la empresa bailable de José Molina.