Remisera salteña la ayudó a llegar al hospital para despedirse de su bebé que estaba muriendo

Aun en los momentos de mayor desolación y tristeza aparecen manos en el camino que ayudan a sostener hasta las más difíciles adversidades. Eso es lo que le ocurrió a Lourdes Elías, una joven salteña que estaba embarazada de mellizos y que el pasado 16 de marzo dio a luz a Thiago y Tiziano. Sin embargo, complicaciones en la salud de ambos hicieron que permanezcan internados en grave estado.

Lamentablemente, Tiziano falleció a los cuatro días de haber nacido. Embargada de dolor, Lourdes compartió esta triste noticia en redes sociales y agradeció a la remisera que le permitió llegar a tiempo para despedirse de su hijo.

Según contó Lourdes, la madrugada del 20 de marzo recibió un llamado del hospital donde se encontraban internados sus bebés. Le comunicaron que Tiziano estaba en una situación irreversible y que le quedaban pocos minutos de vida.

“Con mi cesárea, toda adolorida, me levanté, mandé mensajes a todos lados pero los remises me daban demora de 30 minutos a 1 hora, yo lloraba porque no conseguía un auto para ir a verlo a mi bebe… no sabía qué hacer”

Fue en ese momento cuando se comunicó con una remisera de Zona Sur, llamada Reina Remis. Lourdes les explicó la situación y en menos de 4 minutos consiguió que la busquen para ir al hospital.

La mujer que la trasladó y la contuvo ante la difícil situación que atravesaba se llama Fabiana Álvarez.

"Gracias a todos los de la base, especialmente a ella por el apoyo que me dieron ese día, por hacerme llegar a tiempo para poder despedirme de mi bebe, siempre voy a estar agradecida con el alma, porque pude tenerlo media hora en mis brazos. Mi bebe falleció lamentablemente a las 05:27am, te agradezco Reina por lo que lograste", finalizó la joven.

Mientras tanto, Thiago, el mellizo, continúa luchando por su vida.