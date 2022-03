Una remisera la ayudó a llegar a despedirse de su bebé, ahora murió su hermanito

Una tragedia. El miércoles se conocieron los difíciles momentos que atraviesa una joven salteña que pidió desesperadamente ayuda en una remisera para poder ir a despedirse de su bebé, quien estaba en neonatología tras haber nacido con varias complicaciones, ahora se conoció que su hermano mellizo también falleció.

La joven dio a conocer la noticia en sus redes sociales y pide la ayuda de los salteños para cubrir los gastos del sepelio. “Anoche mientras me bañaba mi corazón presentía algo, me dolía muchísimo pero no quería pensar nada malo, solamente pensé que era por el dolor que tenía por lo que perdí a Tiziano el domingo pasado”.

Con su instinto de mamá le pidió a su madre que le suba el volumen a su teléfono. “Mientras me estaba haciendo la curación en la cama sonó y sentí una puntada en mi corazón, mi mamá logra atender y le dicen que necesita hablar conmigo. Hablo y eran de neo diciéndome que Thiago ya no resistía ningún medicamento, si me podía acercar al hospital a estar los últimos momentos con Thiaguito”.

La joven volvió a pedir ayuda en la misma remisera, “La Reina”, quienes días pasados la ayudaron a llegar hasta el hospital, ahora volvieron a hacerlo. En su desesperación la joven le pidió al remisero “si podía pasar en rojo pero yo sé que estaba mal pero me dolía el alma”.

Lograron llegaron a tiempo y tanto ella como su pareja pudieron cargarlo en sus brazos por última vez, porque el pequeño no resistió las complicaciones y falleció. Ahora pide la ayuda de los salteños para cubrir los gastos del sepelio; quienes quieran colaborar pueden hacerlo:

CBU: 0000003100026730904216

ALIAS: cuis.sofa.boyas.mp

CBU: 0000003100083318326972

ALIAS: lulii.elias.01