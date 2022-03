Tras el rastrillaje en Lesser, ahora buscan a Gastón en la ciudad

A más de 30 días de la desaparición de Gastón Sanz, de 31 años, quien fue visto por última vez cerca del río Castellanos, su papá Andrés, en Sin Vueltas, de InformateSalta, aseguró que “la situación es crítica porque no hay ninguna pista ni indicio de a donde puede haber ido”.

En la oportunidad, explicó que “ya se rastrilló toda la zona y no hubo resultados”, por lo que ampliaron la búsqueda dentro de la ciudad.

Andrés contó que su hijo sufre un trastorno bipolar y al no tomar la pastilla, desconocen como pueda llegar a estar. “A lo mejor no va a pedir ayuda, no nos va a reconocer, si es que está por acá”, contó.

Si bien reconoció que probablemente la apariencia de su hijo debe haber cambiado, pidió a la sociedad dar aviso ante cualquier dato o indicio. “Por más que a lo mejor los datos no sean tan precisos, que nos llamen lo mismo cualquier indicio, cualquier cosa, siempre nos mantiene la esperanza”, expresó.

En ese marco, reconoció que “están pasando un momento espantoso”. “Todos los días estamos pensando en él, no estamos bien en la casa, ni en el trabajo, ni en ningún lado, sus amigos lo siguen buscando, la policía, yo los busco, recorro la ciudad intentando buscarlo”, dijo.

“Lo veo en todos lados, pero es solo mi ilusión, son horas difíciles, cada vez que pasa el tiempo es como peor, uno tiene la incertidumbre de saber qué pasó”

Para finalizar, sostuvo que no pierde la esperanza en encontrarlo. “La gente se acerca me dice que tengamos fe, que lo sigamos buscando que lo vamos a encontrar y eso es un alivio, la gente se ha portado, fue maravillosa con nosotros”, concluyó.