"No tenemos nada", lamenta la familia de Gastón a un mes de su desaparición

Desde hace un mes toda Salta está buscando con gran intensidad a Gastón Sanz, el muchacho de 31 años que desapareció cerca del río Castellanos donde fue visto por última vez cuando pidió que lo dejaran en la zona para caminar, pero desde entonces no hay novedades de su paradero.

De aquel día su fotografía se ha viralizado por las redes sociales, está pegada en los colectivos que recorren la ciudad y, si bien familiares, amigos y conocidos han buscado intensamente por esa parte de la Capital donde se perdió, desde hace 30 días no se sabe dónde está y la familia ya no tiene pistas de qué le pudo haber pasado.

“Estamos buscando por cualquier lado ya, por la zona de Lesser rastreamos todo y no hemos tenido novedades”, manifestó a InformateSalta el padre de Gastón, Andrés, quien recalcó que pese a los avisos que les suele llegar de la gente, no han tenido alguno certero que les haya permitido contactar al joven.

“La gente nos vive llamando y nos pasa datos, les agradezco porque aunque los datos no son ciertos, eso no importa, uno tiene la esperanza de encontrarlo”, contó su papá indicando que con sus familiares y allegados ya buscan por toda Salta.

“Es como si hubiésemos empezado de cero, estamos desesperados porque no sabemos a dónde se fue, desconsolados porque no tenemos una pista”, reconoció el hombre agregando que este martes tendrá una reunión con autoridades del Gobierno para ver si toman alguna medida para encauzar la búsqueda dado que, todo lo hecho hasta ahora, “ha sido defectuoso, no encontramos nada”.

“Pasaron 30 días y no tenemos nada”

Sin rastros

Pese a todo el esfuerzo, difusión y viralización que han hechos los salteños de forma intensa de la foto de Gastón y los datos de cómo iba vestido cuando se perdió, las búsquedas no pudieron encontrarlo ni tampoco dar con alguna pista que diga qué le pudo ocurrir, a dónde se dirigió u otra indicación.

Cabe recordar que el pasado 21 de febrero, según trascendió, la mamá de Gastón lo llevó hasta la zona de Castellanos ya que él quería caminar por el lugar para luego volver a su casa. Sin embargo las horas pasaron, no volvió y su madre realizó la denuncia de su extravío. Aquella jornada vestía una camiseta azul deportiva con el escudo de Independiente, un pantalón azul, unas zapatillas blancas y una gorra bordó.

Reportada su desaparición, 30 efectivos de la policía comenzaron con un rastrillaje por Lesser, número que se incrementó a más de 120 unos días después, junto a la ayuda de familiares, amigos y conocidos de Gastón.

Las jornadas posteriores sus amigos le escribieron una carta pidiendo por favor que reapareciera. Mientras tanto su familia se reunía con autoridades de la Provincia quienes aseguraron que iban a mantener los operativos de búsqueda, la cual a cuatro semanas aún no pudo dar con el paradero de “Dinamita”, como le dicen sus allegados.