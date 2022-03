Abusos grupales a niñas wichís: "Esto es histórico, lo vengo denunciando desde los 80"

Este fin de semana repercutió el accionar por parte de la Justicia en Embarcación, más precisamente una iniciativa del defensor oficial, el doctor Luis Vélez, de entrevistar con víctimas de abusos en comunidades originarias del norte salteño. Una particularidad que sobresalió es que grupos de hombres de estas comunidades afirman que se van a cazar, a pescar o se van de viaje, cuando en realidad van a abusar de las niñas, quienes por amenazas no realizan las denuncias y no se toma conocimiento de estos casos aberrantes.

Al respecto de esta situación InformateSalta dialogó con Octorina Zamora, referente de la Comunidad Wichi en la provincia quien enfatizó en que esto viene pasando de hace mucho tiempo, pero que los pueblos siguen sin tener la relevancia ni el abordaje necesario, debiendo de actuar desde la raíz para suprimir estas aberraciones.

“Hay que hacer un recorrido histórico y ahí veremos las razones de las que pasan estas cosas, hay que ver el abandono total del Estado, organizaciones, instituciones que se debieran ocupar de esto, de la mujer, de niñez y la adolescencia”, aseveró primeramente denuncian que nunca “se le dio cabida” necesaria a las comunidades originarias.

En este punto Octorina criticó cuando “se dice que todos somos iguales pero es mentira, los pueblos tenemos otra cultura y realidad, es distinta la realidad del pobre indígena con el pobre no indígena; hoy hablamos del pueblo wichí pero esto es en todos los pueblos”, puntualizó sobre la gravedad.

Algo que la referente dejó en claro es que esto no es algo nuevo ni reciente: “Esto es histórico, yo lo vengo denunciando desde los 80, uno sigue y sigue pero hay muchos casos que se silencian, estos ‘pescadores’ que van a hacer turismo sexual amenazan para que no digan nada, no pueden denunciar”, recalcó sobre este tema.

“Te amenazan si decís algo, se aprovechan de la vulnerabilidad, de la pobreza, de la miseria en que vive, sobre todo de las comunidades alejadas de los centros, que están a la orilla del río o metida dentro del Chaco salteño”

Para finalizar, Octorina subrayó que este tema debe ser abordado por la Justicia con penas ejemplarse para no permitir que esto siga. “No podemos permitir que esto siga y destruya a las mujeres, a la juventud, necesitamos una investigación correcta, hay que ir a la raíz de la situación”, solicitó para concluir.