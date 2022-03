Un video muestra lo que ocurrió en el corte, tras la cachetada de Will Smith

En la gala de premiación de los Oscars 2022, Will Smith golpeó a Chris Rock. La situación se dio después de que el humorista hiciera una broma de mal gusto sobre la calvicie de Jada Pinkett, esposa de Smith. El momento se volvió viral y el escándalo quedará para la historia de los premios. Sin embargo, en las últimas horas, comenzó a circular un video inédito que muestra que ocurrió en la tanda publicitaria tras el particular momento.

El columnista de espectáculos Scott Feinberg contó en su cuenta de Twitter que pasó en los comerciales, mientras la transmisión estaba parada. Además, compartió imágenes inéditas del momento en donde el actor se consolaba en brazos de sus colegas.

“Durante la pausa publicitaria, Will Smith es apartado y consolado por Denzel Washington y Tyler Perry, que le hacen señas para que se desahogue. Will parece limpiarse las lágrimas de los ojos mientras se sienta de nuevo con Jada, con Denzel consolando a Jada y el representante de Will a su lado”, escribió el periodista.

El comunicado de La Academia tras el golpe de Will Smith a Chris Rock en vivo

Durante el corte a comerciales Denzel Washington se llevó a Will Smith hacia un lado del escenario para hablar con él y calmarlo.pic.twitter.com/RoJLcCHPgd — Uribe DJ (@UribeDJ) March 28, 2022

Minutos después de terminada la ceremonia, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood se hizo eco de lo ocurrido con los actores en la transmisión y envió un comunicado vía Twitter.

“La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94.ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”. /El Trece Tv