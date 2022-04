El Concejo Deliberante reclamó y accionó contra el impuesto a motos eléctricas

Durante la sesión ordinaria que llevó adelante el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, los ediles volvieron a manifestar su preocupación y descontento con el Poder Ejecutivo, ya que aseguran que se toma atribuciones que no le corresponden y pasan por encima de la autoridad del órgano legislativo.

El desencadenante, en esta ocasión, de las fricciones entre los legisladores y el poder ejecutivo fue la posibilidad de cobro del Impuesto a la Radicación de Automotores en la Ciudad de Salta, a motos eléctricas cuya tenencia no estaba regulada en el Código Tributario Municipal, pero que fue incluido a través de la Resolución 11/2022.

Al inicio de la jornada, en el momento de las manifestaciones el concejal Ricardo Colque comentó: “No estamos de acuerdo con esto, vemos en ciudades argentinas y del primer mundo que se fomenta el uso de estos que son amigables con el medio ambiente. Esta medida, son medidas recaudatorias. En sí el gobierno se caracterizó exclusivamente en recaudar como se notó en las medidas de las cámaras (Convenio con CECAITRA) que era recaudatorio y no preventorio, también se noto en el presupuesto que aprobaron donde se incremento la unidad tributaria un 60%. En si el gobierno este se caracteriza por recaudar”.

“En el discurso del Ejecutivo Municipal pregona el medio ambiente, pero en hechos concretos no vi ninguna medida que fomente la utilización de vehículos eléctricos".

Me acuerdo también que cuando lanzaron las ciclo vías, a la par también se lanzó un programa de créditos para bicicletas y no conozco ningún ciclista que haya adquirido y accedido a este crédito. En el presupuesto de este año hay $3.400.000 para estos créditos y sin embargo no conozco a nadie que haya accedido. Es un gobierno que se caracteriza por recaudar pero no por dar soluciones”, continuó en su locución el funcionario.

“En la ciudad no se puede circular por la cantidad de baches y este gobierno tampoco garantiza el acceso a los servicios públicos. Si necesitan dinero saquen de publicidad y propaganda que no son indispensables para los salteños”, dijo para luego ironizar: “Si agarramos todos los carteles del ejecutivo municipal que están bien bonitos y los ponemos adentro del pozo ¿duraría más la reparación? quizás si”.

El reclamo fue escuchado por sus compañeros de órgano, Paula Benavidez se sumó a este y enfatizó, “nuevamente vemos como el ejecutivo municipal avanza sobre el Concejo Deliberante a través de resoluciones que carecen de validez. Hemos aprobado, en diciembre del año pasado, un código tributario en donde esta cuestión no estaba contemplada, entonces no podemos permitir que desde el ejecutivo municipal se hagan analogías de las ordenanzas para crear nuevos tributos, eso esta totalmente fuera de la norma y atenta en contra de este concejo deliberante. Hoy vamos a tratar una tabla que fue propuesta por la Concejal Carolina Am justamente para dejar sin efecto esta resolución”.

Para finalizar el tema, José Gauffin citó el discurso que brindó Bettina Romero durante la apertura de las sesiones legislativas: “En materia ambiental tenemos un gran desafío como gobierno y es el de mejorar el control para prevenir, concientizar y sancionar las prácticas que atenten contra el medio ambiente articulando con todas la áreas municipales implicadas para que se de cumplimiento efectivo a las multas y sanciones”.

Gauffin criticó, “fíjese que acá dicen que van a trabajar en contra de aquellas áreas que atenten en contra del medio ambiente. Sin embargo esta pretensión de cobrar patente a las motos impulsadas por la electricidad, evidentemente es una práctica que atenta contra el medio ambiente”.

“Lo que tenemos que hacer, exactamente como lo han expresado los concejales, es estimular ese uso para realmente ser una ciudad sustentable y que se precie de valorar su medio ambiente”, finalizó.

Al momento de la votación, el Concejo Deliberante aprobó un Proyecto de Resolución que requiere a la agencia de recaudación municipal, dejar sin efecto la resolución 11/22. Esto debido a que no esta dentro de sus funciones y competencias.