Niña embarazada en Mosconi: Creen que el padre habría abusado de otros familiares

El aberrante hecho se conoció el domingo 20 de marzo cuando una niña de 11 años ingresó al hospital de General Mosconi con dolores estomacales, y recién ahí se detectó el embarazo. Su padre fue denunciado y está detenido. En 2020 hubo 115 niñas madres en Salta, incluida una menor de 9 años.

La gerente del hospital, Carolina Serrano, reveló que la madre sabía todo lo que ocurría y no actuó en defensa de su hija. Aparentemente no habría sido la única víctima de dicho monstruo. “Por lo visto no sería el único caso en esta familia. Me sorprende que la parte educativa no haga intervención sabiendo que había una menor que no asistía a clases. Por lo que tengo entendido, la nena no asistió a clases. Falta un compromiso por parte de todos", remarcó.

Como era domingo, el médico que atendió a la niña radicó la denuncia por violación (como establece la ley) recién al otro día, y su madre lo hizo casi en simultáneo junto a otro familiar. La acusación recayó sobre el progenitor de la nena, quien ya se encuentra detenido acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en perjuicio de su hija.

La causa está en manos de la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, María Lorena Martínez, quien solicitó cotejar los datos de ADN con muestras de la recién nacida y el acusado.

"Nos sorprendió que la nena sea criolla", dijo Serrano en Salta 12, al descartar que sea integrante de pueblos originarios. Respecto a su sorpresa, explicó que "es más difícil intervenir" cuando los casos se dan dentro de pueblos indígenas. Según dijo, estos temas suelen ser más "resguardados" al interior de la familia, y recién se conoce de ellos cuando las niñas entran al Hospital; aunque en este caso pasó exactamente así.

El de esta niña es el segundo parto en menores de 15 años que se registra en el Hospital de Mosconi este año, y la tercera atención que se hace entre chicas de hasta esa edad, por abuso sexual. "En los dos anteriores el Hospital no intervino con denuncias, porque ya la habían realizado las madres de las chicas", dijo Serrano. Especificó que en el caso de la primera niña gestante se le dio la posibilidad de acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), pero ella y su mamá decidieron continuar con el embarazo.

Según informó Serrano, la totalidad de profesionales de la Salud de ese Hospital son "objetores de conciencia", por lo que las ILE/IVE, en caso de solicitarlas, se deben realizar en el Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal.