Estafa piramidal: Para el jefe Ceballos, intentaron desestabilizarlo con información maliciosa

En el marco de la investigación en torno a presuntas estafas reiteradas por parte de la financiera Ríos y Asociados bajo el sistema ponzi, el Comisaría General Miguel Ceballos, jefe de la Policía de Salta, en diálogo exclusivo con InformateSalta, negó cualquier tipo de vinculación con la causa y aseguró que “han tratado claramente con información maliciosa desprestigiar su imagen y la de la policía".

Ceballos ratificó que fue un intento por desestabilizar a la cabeza de la cúpula policial. “Han tratado claramente con esa información maliciosa de hacerme quedar mal y voltear mi imagen por distintas formas y por distintos lugares para buscar algún tipo de beneficio”, sostuvo.

Sobre la viralización de su apellido en una lista de posibles implicados, aclaró que “no tiene nada que ver” ni tampoco ningún familiar suyo. “No tengo familiares dentro de la fuerza de la Policía de Salta”, indicó.

“Aquí hay de fondo situaciones que evidentemente tratan de perjudicar a la institución policial sobre todo y a mi persona como funcionario”

También se refirió a las amenazas a un investigador por parte de supuestos miembros de la fuerza, quienes habrían accedido al sistema de la Policía, y aclaró que “si bien la policía de Salta maneja esa información a través de su personal no es la única” y no descartó que se trate de un posible hackeo. “Puede estar vinculado a un hackeo, puede ser personal interno, o personal no vinculado específicamente a la policía de Salta”.

Por otro lado, también echó luz sobre la resolución que establece el pase a disponibilidad del comisario Juan Ramón Miranda, y manifestó que no está vinculado a la causa sino a una reasignación de funciones. “La situación de disponibilidad de Miranda tiene que ver con la nuevas designaciones, él es un Comisario General, el área donde está es incorrecta”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta.com.ar)

Seguidamente, aclaró que Miranda hoy está en disponibilidad esperando la designación de nuevas funciones.

Por último, señaló que en la causa hay policías damnificados pero no así imputados. “Yo sé que son muchos efectivos que se encuentran de acuerdo a lo que he leído como damnificados, la mayoría seguramente lo han hecho por una cuestión de necesidad, hasta el momento porque lo que yo leí es que no hay policías implicados”, concluyó.