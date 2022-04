Estafas: El caso Agrinvert, uno de los damnificados perdió su capital de 25.000 dólares

A partir de una llamada a la redacción de InformateSalta, se pudo conocer otro hecho de estafa que se dio en la Ciudad de Salta, en esta oportunidad el caso tendrá un juicio penal en septiembre, pero las víctimas buscan además evitar que hayan más perjudicados. C.H. se comunicó para comentar que en su caso, perdió 25.000 dólares. Se calcula que la sociedad estafadora, Agrinvert, se quedó con alrededor de $80 millones de pesos.

El estafador tenía contacto con él desde antes que suceda todo, “por algún motivo se acercó a mi y me pidió dinero prestado que nunca me devolvió”, comenzó diciendo para luego aclarar: “No es el caso de la otra gente que les pedían dinero a cambio de un rendimiento del 5%. Los hacían firmar un contrato donde Agrinvert se comprometía al pago de un 5% mensual sobre el capital que las personas que invertían. De un día para el otro dejaron de pagar y se dio con que esta sociedad no tenia ningún tipo de bienes a su nombre, por lo tanto no se podía cobrar absolutamente nada”.





“Lo grave es que los denunciantes nos sentimos doblemente estafados, por los estafadores y por la justicia. En ningún momento se investigó sobre el patrimonio de las personas, yo particularmente me veo perjudicado dos veces una por la justicia y otra por los estafadores”, continuó el hombre muy enojado con el accionar judicial que tiene el caso que llegaría a juicio en septiembre.

Los damnificados dicen no esperar recuperar su capital “porque es un juicio penal. Nosotros lo que buscamos es que se haga justicia, por los años que tenga que ser”.

Se trata de otro hecho de estafas en la que decenas de familias invirtieron sus ahorros y terminaron perdiendo todo.