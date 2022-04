¡Buena noticia! Francesca tendrá una vivienda para salir del hospital Materno Infantil

Durante esta mañana InformateSalta dialogó con Josefina Illescas, mamá de Francesca Angelina de 3 años, quien padece una enfermedad terminal y buscaba se le adjudicara una vivienda para que la pequeña pueda permanecer en Salta.

Ahora nuestro medio pudo conocer a través de Josefina hace instantes que la vivienda llegará para la pequeña. " Vino el Ministro de Salud y me dijo que "Justo vino el Ministro a vernos acá en el Hospital, la solución que nos dieron es un comodato, prestarnos un lugar, no hay una casa propia, no va ser de nosotros" dijo la mujer.

Si bien no sabe exactamente la zona en la que la pequeña se mudará, cree que será por B° Pinares. En cuanto a los insumos y atención médica que deberá tener Francesca, Josefina nos dijo "Eso estuvimos halando con el Ministro y me dijo que ellos se iban a encargar de que no le faltara nada y va seguir en tratamiento con el Materno Infantil" confirmó.

Por último la mujer manifestó que junto a su marido seguirán peleando por una casa propia para su hija.