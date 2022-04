"Guerra" contra la inflación: el Gobierno lanzará una canasta de cinco productos frescos

El Gobierno nacional suma una nueva estrategia a su autoproclamada “guerra” contra la inflación. Tras haber anunciado un nuevo acuerdo con supermercadistas y empresas alimentarias para retrotraer el precio de unos más de 1000 productos que tuvieron subas a tarifas de marzo, el secretario de Comercio Interior anunció una nueva canasta de productos frescos.

Feletti anticipó que la nueva canasta de productos frescos contendrá cuatro verduras y una fruta. La idea del Gobierno, en principio, es que sea comercializada en supermercados para luego trasladarla a los negocios barriales.

En diálogo con Radio Futurock, el secretario de Comercio Interior anticipó: “Ya comenzamos una ronda con intendentes bonaerenses para lanzar la canasta de verduras, que son cinco productos”. “En principio, cuatro verduras y una fruta, que arrancará a comercializarse en supermercados y después veremos cómo lo hacemos llegar a los barrios”, añadió.

Feletti anticipó que la próxima semana será para “cerrar acuerdos”. “El viernes estuvimos con mayoristas, el lunes vamos a estar con supermercados chinos y almacenes”, contó.

Y agregó: “Vamos a largar la nueva lista de Precios Cuidados con 1300 productos y la lista de proximidad con 60 productos”.

En este sentido, el titular del organismo dependiente de Desarrollo Productivo ratificó que el Gobierno ampliará el programa de cortes cuidados de carne. “Todo esto se va a completar con una reunión del Consejo Federal de Comercio Interior para lograr implementar estas cuatro canastas en el resto del país”, explicó.

Por otra parte, al ser consultado por un pronóstico en el índice inflacionario y en -en particular- por la suba en los alimentos para este año, Feletti se negó a contestar. “No me gusta anticipar eso”, dijo el funcionario, y agregó: “La inflación es multicausal y no depende solo de mí como algunos creen. Nosotros aplicamos políticas micro, y hoy todo el esfuerzo está sobre los alimentos, inclusive intentamos sobre alquileres y no hubo acuerdo en esa mesa. Estas políticas micro tienen que estar inscriptas en un programa macro, que es ordenar el sector externo”. Y apuntó: “Los que piensan que la inflación es monetaria me echan la culpa a mí”.