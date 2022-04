Aclaran por qué el ex intendente Mendéz no está detenido y la causa aún no fue a juicio

Luego de varios meses sin novedades acerca de la causa por enriquecimiento ilícito seguida contra el ex intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, el Procurador General de Provincia, Pedro García Castiella, explicó que “se está trabajando y se está avanzando”.

En ese marco, sostuvo que se llevó adelante una serie de diligencias y medidas solicitadas por la defensa del imputado y una vez cumplimentado ese proceso, se dispondrá – en caso que correspondiera - a la elevación a juicio.

Sobre la libertad del acusado, sostuvo que el hecho que tenga un proceso abierto en su contra y una investigación avanzada no implica que necesariamente debe estar detenido. “Si no se acredita una situación de entorpecimiento de investigación o peligro de fuga, no se puede privarlo de su libertad”, sostuvo.

En relación a los allanamientos, la fiscal a cargo, Ana Inés Salinas Odorissio, agregó que todo el dinero secuestrado, al igual que los bienes incautados se encuentran a resguardo y aclaró que el objetivo es que todo sea restituido al municipio de Salvador Mazza.

Cabe destacar que en su momento se incautaron un total de U$S 854.178; EUR 9070 y $34.342.350, dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés.