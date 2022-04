Bajaron los niveles de contagio y en la última semana no hubo muertes por COVID en Salta

A más de dos años del inicio de la pandemia, el Gobierno Nacional volvió a actualizar las recomendaciones de cuidados para evitar nuevos contagios a través de una resolución publicada el viernes último en el Boletín Oficial.

Entre los puntos que modificó, se eliminó la obligatoriedad del distanciamiento social. Continuará vigente el uso adecuado del barbijo en espacios interiores y ya no será necesario notificar la presencia de síntomas ante la app Cuidar.

Al respecto, la jefa del Programa de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud, Paula Herrera, dialogó con radio CNN y confirmó que la situación epidemiológica de la provincia se encuentra en los niveles más bajos de casos detectados, desde agosto de 2020. A esto se le suma que la provincia lleva 9 días sin registrar muertos por Covid-19.

“Estamos notando una baja en el número de casos desde las últimas semanas. La baja es persistente pero la enfermedad puede presentar nuevos brotes”

En simultáneo a la merma de casos de coronavirus, Salta registró un brote de casos de influenza al igual que otras provincias de Argentina. Por la compatibilidad con algunos de sus síntomas, muchos pacientes pasaron por los centros de testeo, sin embargo, ahora se recomienda una consulta clínica previa para determinar si es necesario testearse.

“Al principio del brote de influenza se testeaba a todo el mundo contra Covid-19 y, al no encontrarse, se buscaba influenza. En algunas cosas coinciden y otras no, de acuerdo a la clínica uno determina si se testea o no”, explicó.

Con la llegada del otoño y la proximidad del invierno las mayores preocupaciones de los profesionales de salud son las infecciones respiratorias en general: “Son las que más demandan atención, sobre todo en pacientes de riesgo. Es fundamental diagnosticarlas de manera oportuna”, dijo.

Para finalizar, resaltó la importancia de no descartar el uso de barbijo ni relajarse absolutamente con los cuidados ya que no estamos exentos de un rebrote: “Estamos más acostumbrados en el ámbito de la salud al uso de barbijo, pero previene la transmisión de un montón de enfermedades. En algunas situaciones debería ser una buena práctica seguir utilizándolo”.