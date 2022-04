Víctima de abuso denuncia que no le permiten el ingreso al refugio del Polo de las Mujeres

Una situación de abuso sexual intrafamiliar obligó a Rocío, una joven de 18 años oriunda de San Juan a salir huyendo de esa provincia. Llegó a Salta hace un mes, vino a dedo y en busca de ayuda, sin embargo, hizo una grave denuncia contra el refugio de víctimas de violencia del Polo Integral de las Mujeres.

Ella contó que estaba alojada en el refugio pero el sábado a las 4 de la tarde salió y cuando quiso volver a ingresar, se lo negaron. “Tocaba y tocaba el timbre y no me dejaban entrar, salió la policía, llamó a un patrullero y me corrieron. No me dejaban ingresar”, dijo a FM Profesional.

En este sentido, indicó que desde entonces estuvo en la calle y pide ayuda para tener un lugar donde vivir. “No tengo ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos. Lo que yo necesito es más apoyo. Me hicieron denuncias porque dije toda la verdad de que fumaban faso en el refugio, las internas y la directora”, disparó.

Asimismo, aseguró que su meta es quedarse en Salta para poder ingresar a Gendarmería, ganar su propio dinero, alquilar y depender de ella misma. “En San Juan me quedaron solamente mis abuelos, que ellos hacían que me violaran”, manifestó.

La joven aguarda una entrevista en el Polo Integral de las Mujeres en busca de una respuesta a lo que está ocurriendo.