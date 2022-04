¿Se abre el libro de pases? Durand Cornejo y un guiño a los libertarios de Milei

No se asemeja a los casos de Eduardo Borocotó en 2005 cuando pasó del PRO al kirchnerismo. O de Miguel Pichetto en 2019, cuando dejó el kirchnerismo para ser candidato a vice de Mauricio Macri. Sin embargo, la posible llegada de Guillermo Durand Cornejo al espacio de Javier Milei no deja de llamar la atención.

Tras ser la imagen de los carteles del PRO junto al ex jefe de gobierno porteño y ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, a quién apoyó en el momento de mayor esplendor amarillo en el país y luego de presentarse en las últimas elecciones como una alternativa salteña a la grieta nacional, el ex senador capitalino, volvió a dar otro golpe de timón.

A través de twitter, el ex también diputado nacional, cargo al que aspiró volver en 2021 con un magro resultado, dio un claro guiño a la nueva fuerza encabezada por el polémico economista y actual diputado nacional, que ya suma adeptos en todo el país: los libertarios.

“Deben volver los ideales de la Generación del 80, la Libertad y con ella el progreso junto a los valores del esfuerzo y el trabajo”, manifestó Durand Cornejo, quien se quejó por “tantos años de decadencia, fracasos y amoralidad”.

Luego de tantos años de decadencia, fracasos y amoralidad, deben volver los ideales de la Generación del 80, la Libertad y con ella el progreso junto a los valores del esfuerzo y el trabajo. Pronto escucharemos en Salta las propuestas de JMilei — Guillermo Durand Cornejo (@gdurandcornejo) April 6, 2022

Aunque más de una vez dijo que se alejaría de la política y se dedicaría a cuidar a sus nietos, el nombre de Guillermo Durand Cornejo podría aparecer nuevamente como la sorpresa del libro de pases, pero esta vez, vistiendo la camiseta de los libertarios.

“Pronto escucharemos en Salta las propuestas de Milei”, adelantó, dejando abierto un sinfín de interrogantes de cara a las elecciones de 2023, oportunidad donde los salteños volveremos nuevamente a las urnas para elegir quiénes nos gobernarán en los próximos años. Habrá que esperar.