Turnos on line para trámites en SAETA: La gente igual se amontona

La sucursal de Pellegrini y Tucumán de SAETA se vio en horas del mediodía repleta de personas que esperaban para hacer algún tipo de trámite, como ser renovación, sacar tarjeta de primera vez o retención de tarjeta.

En el lugar, un móvil de InformateSalta fue testigo de las largas filas, para ambos lados de la sucursal y la falta de organización para el ingreso de las personas que tenían turno. Además, una mujer denunció que había personas que no tenían turno y pretendían “colarse”.

“Están mal organizados. Estuve más de 20 días para poder sacar turno y ayer vine a SAETA directamente y tuve que hablar en un tonito más fuerte para que me den el turno. Hay gente que no tiene turno y se está colando. Están preguntando quien es el último y no hay orden, es un caos”, dijeron algunos de los presentes.

Otro de los puntos de mayor queja es que continúan los problemas para adquirir el día y el horario para acercarse a realizar el trámite que se necesitan. Aseguran que se deben sacar con una anticipación no menor a 15 días.

Por su parte, desde la empresa informaron a este medio que están trabajando con entre 1200 a 1500 turnos diarios y que suele suceder que muchas veces no van. “Ayer, de 1200 vinieron 940 personas, 17:30 ya no había nadie cuando la atención es hasta las 18. Se aumentaron dos horas en la atención al público. El 18 de diciembre iniciamos la renovación del Pase Libre”, indicaron.