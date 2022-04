Amat, en contra de las PASO y a favor del desdoblamiento: "Que en cada partido voten solo sus afiliados"

El presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Esteban Amat, se refirió a las elecciones del 2023, se manifestó en contra de las PASO y a favor del desdoblamiento de las elecciones provinciales y nacionales.

Respecto a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) dijo que dan lugar a hacer “trampa”. Puso como ejemplo al departamento de La Viña. “El único partido que tiene internas abiertas y simultáneas es el justicialista que presenta tres o cuatro listas, y los otros partidos no tienen internas. La gente de esos partidos puede ir a participar en la interna del PJ y votar por el peor candidato para que llegue al final de las elecciones y pierda el mejor candidato”.

Amat consideró que no es justo que en un partido vote gente afiliada a otros partidos, “yo opino que no deberían ser abiertas, sino que en cada partido voten solo sus afiliados y definan sus propias listas”.

El diputado de La Viña dijo que “desde el partido Justicialista estamos trabajando para que no haya doble conducción, que la conducción sea a través de un presidente en el Consejo, que sea todo ordenado. Nos gustaría que nuestros candidatos sean elegidos por nuestros afiliados, que no intervenga gente de otros partidos que no tienen nada que ver con la vida partidaria del justicialismo”.