Trabajar por la paz, el principal mensaje que protagonizará Semana Santa en Salta

Este domingo la comunidad católica y creyente de Salta comenzará a transitar las instancias finales de la cuaresma, con el inicio de la Semana Santa mediante la celebración del Domingo de Ramos, recordando el ingreso de Jesucristo a Jerusalén antes de su crucifixión.

En ese sentido InformateSalta se comunicó con el padre Martín Farfán, sacerdote de la parroquia de Aparecida de Vaqueros, quien reflexionó sobre cómo debe ser la preparación para este tiempo de oración, como también la principal intensión que se compartirá y que está vinculada al contexto mundial actual.

“Debemos trabajar por la paz, es una semana santa donde se nos invita a trabajar por la paz que es don que Dios nos da pero es algo que construimos los hombres todos los días y desde nuestros corazones”, manifestó primeramente el religioso.

En este sentido que ese trabajo debe ser para que el pueblo se vuelva protagonista de esa paz “mediante gestos concretos, las voces tal vez no se escuchen en la ONU, en la OTAN, pero se pueden escuchar en los trabajos, en las clases, mientras tomamos un colectivo, mientras esperamos en un supermercado, estamos algo exacerbados y por eso es necesario descubrir el amor y la paz que brota del amor y muerte de Jesús”.

“Esta Semana Santa está marcada por el flagelo de la guerra, Jesús viene a decir que importa ser artífices y protagonistas de la paz”

No obstante el padre Farfán recalcó en que en estos días no hay que caer en la trampa de admirar a Jesús y no transformar la vida, que es la meta final que tiene la Pascua. “Este domingo muchos lo acompañarán en el camino de la Cruz, pero ese Viacrucis de la vida hoy se actualiza en nuestra Patria y en el mundo, no debemos buscar un Herodes culpable o el Pilatos que se lava las manos, no hay que buscar culpables, debemos transformarnos en esa Verónica que limpió el rostro de Jesús”, recalcó.

En este camino, el sacerdote dijo que es necesario dejar atrás los malos pensamientos, actitudes, los pesimismos y que adoptemos una actitud positiva, de ayuda y asistencia entre hermanos, sobre todo cuando los malos ejemplos salen a la luz. “La última palabra, la última verdad, la tiene el bien y en nuestra sociedad tenemos muchos ejemplos de buenos samaritanos”, destacó para concluir.

“Debemos actuar como Jesús resucitado, debemos proyectarlo en la vida cotidiana, Pascuas es ‘Paso’, es una invitación a pasar a tener otras actitudes positivas, de esperanzas”