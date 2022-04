Tráfico de personas y de órganos en la frontera: las comunidades originarias, las más afectadas

Luego que se conociera la aberrante práctica de violación grupal a niñas wichís en el norte provincial, Kitty Sanders, quien investigó durante más de 8 años las redes de trata como infiltrada, en “Sin Vueltas” de InformateSalta, reveló que la problemática existe en nuestro país y también en la provincia de Salta, sobre todo en la frontera Aguas Blancas- Bermejo.

En la oportunidad, la periodista indicó que “los pueblos originarios son los que más sufren el delito de trata de personas”, ya que además del contrabando de ropa y diferentes productos, la frontera es el paso elegido para el tráfico de personas y de órganos. “Las pasan por el río Bermejo, una vez Gendarmería detectó como llevaban riñones de Salta a Bolivia”, detalló.

“Nos toman como un pedazo de carne, si sos linda, sos un buen pedazo de carne, y si sos sana podés servir para venta de órganos, si es una chica falopera, no sirve más"

Sobre el tema de tráficos de órganos, contó que cuando investigaba el tema en Europa, la sometieron a exámenes médicos y le tatuaron un código, que luego supo, era utilizado para saber con precisión la compatibilidad genética. “Me hicieron hasta una punción lumbar, y me pusieron acá, un número con letras, un código que tiene todo, tu grupo de sangre y demás, para ver si aparece una persona compatible y sacarte los órganos”, contó.

“Si alguien te ofrece gratis hacerte análisis es algo muy raro, porque una persona necesitaría tus análisis. Es una cosa muy rara, hay que tener cuidado porque es algo trucho”

En ese marco, relató que una vez intentaron obligarla a realizar una película pornográfica con un menor de 11 años, y ante su negativa la amenazaron con una pistola. “Ellos insistieron, yo dije que no, me pusieron una pistola al frente y me dispararon cerca del oído, pensé que estaba muerta, me desmayé y no escuché nada”, manifestó.

Sobre el modus operandi, explicó que reclutan a las chicas de las provincias bajo engaños y luego las amenazan para que no escapen. “Se acercan a una chica de familia muy humilde, y le ofrecen viajar a Buenos Aires, conseguirles trabajo, celular, ropa, y cuando se dan cuenta que les mintieron y se quieren ir, las amenazan con matar a su familia”.

"Ante casos de trata y explotación de personas hay que llamar al 145 es una línea anónima y gratuita"

Por último, pidió ante cualquier situación extraña llamar al 145, una línea anónima, y gratuita que funciona 24 horas durante los 7 días a la semana, donde se puede pedir ayuda. “Esta problemática existe y existe en nuestro país y en la provincia de Salta, al lado tuyo, y hay personas que están dispuestos a ayudar, es algo muy importante entender que no estás sola”, concluyó.