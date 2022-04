Denuncian que una enfermera le fracturó la pierna a una mujer en la clínica Cruz Azul

La clínica Cruz Azul, la “clínica del horror”, suma una nueva denuncia a su larga lista por mala praxis. Esta vez, familiares de una mujer con un cáncer terminal aseguran que una enfermera le fracturó el fémur al cambiarle el pañal, empezó a desmejorar y murió esta madrugada.

Elizabeth, una de las hijas de la señora, contó a Todo Salta Noticias que su mamá tenía demencia senil y comenzó a desmejorar por lo que debieron internarla el 21 de marzo. Tres días después, estudios confirmaron que tenía un cáncer con metástasis.

“El origen del cáncer no pudimos verlo porque entre los 10 hermanos hemos decidido no hacerle ningún estudio exhaustivo para que no sufra. El jueves, ella hablaba, cuando llegamos nos abrazaba, nos daba la bendición, escuchaba su musiquita, todo. Ya estábamos tramitando la internación domiciliaria, porque ya podía irse a su casa en las condiciones en la que estaba para tener una muerte rodeada de sus seres queridos. Ella tenía una sonda nasogástrica para la alimentación y una vía para la hidratación”, dijo.

El viernes pasado, mientras una de sus hermanas la visitaba, una enfermera ingresó a higienizar a la mujer y ella desde el pasillo escuchó que su mamá gritaba de dolor. “A la noche el traumatólogo nos dijo que tenía una fractura de fémur. Y la enfermaba se negaba, todos podemos cometer errores, pero hay que asumir la culpa. Es inaudito lo que nos dijo. Desde ahí no la vimos más”, expresó.

Por su condición, el médico les informó que no era conveniente operarla y que le iban a estabilizar la pierna con una cinta ortopédica. “A las 2 de la mañana nos llamaron para decirnos que la iban a sedar para que no sienta el dolor porque estaba muy dolorida. Empezó con apnea y el médico nos dijo que nos vayamos a despedir”, contó.

Finalmente, adelantó que iniciarán acciones legales presentando una denuncia por fiscalía. “A mi mami no le sirve de nada, a nosotros tampoco, pero a otros abuelos sí, porque no merecen tener un trato indigno, no es de todo el personal, porque mi mamá tuvo varias internaciones y la única persona que es muy poco paciente es esa enfermera”, manifestó.