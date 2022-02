La Cruz Azul, la clínica del horror: “Mi hermano entró consciente y nos lo entregaron muerto”

InformateSalta dialogó con Omar Chávez, quien contó la dramática historia que vivió en la clínica Cruz Azul, donde falleció su hermano por COVID-19. “Fueron 10 días de terror, jamás pudimos conocer la cara de ningún médico, no sabemos qué tratamientos ni qué medicamentos recibió”, dijo.

“Somos de Lajitas. Mi hermano Orlando René Chávez enfermó de COVID y no conseguíamos ninguna cama de terapia intensiva en toda la provincia, nos ofrecieron en la Cínica Cruz Azul. Cuando los trasladamos, lo ingresaron con todos los protocolos pero no pudimos hablar con ningún médico”, relató.

De acuerdo al testimonio del hombre, su hermano ingresó a la clínica el 24 de enero. “Fue una pesadilla. Él estaba bien, entró consiente y hablando. Jamás pudimos conocer la cara de ningún médico, ni en el momento del ingreso, los partes médicos solo eran por teléfono, motivo por el cual suplicamos poder verlo a través de un vidrio o colocarnos un traje de bioseguridad o usar un teléfono porque el diagnóstico era Covid 19”.

El denunciante cuestionó que en ningún momento pudieron volver a ver a su familiar. “Todo fue imposible, solo los últimos días nos permitían enviarle cartas las que no supimos nunca si le llegaron o no porque no recibíamos respuesta a pesar de que él estaba lúcido con el uso de todas sus facultades mentales dicho por los propios médicos.

"Lo recibieron en la clínica engañándonos y diciendo que pasaba a terapia intensiva a la que nunca accedió. Luego nos pedían que nosotros busquemos una terapia a lo que accedimos e hicimos pero tampoco pudimos lograr porque los del interior solo tienen 4 proveedores de PAMI en Capital”.

Chávez señaló que pidieron informes acerca de los tratamientos y medicamentos que recibió su hermano, sin embargo nunca le dieron respuestas. “El 3 de febrero nos informaron por teléfono que mi hermano falleció y nos entregaron el cuerpo en una bolsa y nadie dio la cara. Recién ese día permitieron usar un traje de bioseguridad para verlo, pero ya estaba muerto. La historia clínica que solicitamos por nota es hasta el día de hoy que no nos llegó. Ese mismo día llegó la prensa a la clínica por otras irregularidades”.

En la misma fecha se conoció otra denuncia por trato inhumano hacia los familiares y abuelos que llegan a este nosocomio. Piden que se investigue qué pasa en la clínica y que el gobierno tome cartas en el asunto ya que nadie da respuesta ante tantas irregularidades.