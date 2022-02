Más casos contra la “clínica del horror”: “Uno no sabe si atienden a los pacientes o los descartan”

A partir del testimonio publicado por InformateSalta sobre el caso de Omar Chávez, quien denunció la atención recibida por parte de su hermano en la Clínica Cruz Azul, más lectores se pusieron en contacto con el medio para hacer conocer situaciones similares que les tocó padecer en la misma clínica.

Entre ellos, una de las denunciantes, quien pidió mantener su nombre en reserva, compartió su historia ante InformateSalta esperando ponerse en contacto con personas que hayan atravesado la misma situación que, en su caso, le tocó vivir con su padre.

Así como indicó la mujer, su padre comenzó con un leve cansancio el viernes 14 de enero, hasta esa misma fecha el hombre se encontraba en buenas condiciones y asistió a su lugar de trabajo. Ya durante ese fin de semana, sus índices de saturación fueron disminuyendo, por lo que el día domingo se decide internarlo. “Mi padre salió caminando, en buen estado, nunca había manifestado que le faltara el aire o algún otro síntoma que nos preocupara”, explicó la mujer.

El hombre, que ingresó el domingo 16 de enero a la Clínica Cruz Azul, falleció el miércoles 19, tras tres jornadas de incomunicación y desidia que despertó dudas en la familia del paciente.

“La historia clínica de mi papá dice que él manifestaba no querer estar ahí, que no era un paciente colaborativo. Lo que nos mata es no saber qué paso ahí adentro, si mi papá fue atendido o si fue descartado”

“Cuando leímos sobre el otro caso, nos dimos cuenta de que usaban las mismas palabras y se manejaron igual que lo hicieron con nosotros: los mismos hechos, todo igual. Parece que la clínica hace eso con todos los pacientes, no te dan información certera y uno no sabe qué pasa puertas adentro”, indicó la mujer.

Actualmente solamente reinan dudas respecto a lo que le sucedió al padre de la denunciante durante las 72 horas que estuvo en la clínica. Su familia indicó que recibían partes diarios, de personas diferentes y de forma poco clara. Además, recién consiguieron obtener el resultado del hisopado el día martes, a 48 horas de haber ingresado a la clínica.

“En los partes que nos daban cada 24 horas solo decían que necesitaba oxígeno y que tenía una neumonía bilateral, pero que estaba en una sala de aislamiento”, comentó la mujer que buscó ayuda por cielo y tierra pero lo único que halló fueron dudas.

“Buscamos información por todos los medios, hasta que un auditor nos dijo que mi papá estaba delicado, en terapia intermedia, eso nos dejó en estado de shock porque desde la clínica nos decían lo contrario”

Incomunicación

La familia del hombre fallecido perdió contacto con su padre en el momento en el que éste ingresó a la clínica. “Como supuestamente estaba en una sala de aislamiento le llevamos un celular para comunicarnos, pero esa misma tarde me dijeron que lo fuera a retirar y nos negaron la posibilidad de que él tuviera un teléfono para escribirnos”, contó la mujer.

La recomendación de la clínica, al igual que el caso denunciado anteriormente, fue que la familia escribiera cartas para los internados y así fue, pero nunca llegaron al paciente.

“Nos dijeron que le escribamos cartas a mi papá y todos lo hicimos, sus hijas, sus nietos… y esas cartas nunca llegaron, estaban intactas cuando fuimos a buscar sus cosas”

A las pocas horas del último parte de salud que recibió la familia, donde nada indicaba que el paciente estuviera en una situación crítica, el hombre falleció quedando en su acta de defunción que fue por un paro cardiorrespiratorio.

Las improlijidades continuaron incluso luego del triste desenlace, ya que al momento de entregar las pertenencias del hombre, la clínica negó tenerlas y culpó al servicio de sepelios. Finalmente, se descubrió que las pertenencias nunca habían salido de la clínica.

Al momento de reencontrarse con las cosas de su padre, la familia notó que había pañales de otra paciente que había fallecido la misma fecha. “De ahí perdimos contacto con la clínica, pero quedamos con la duda de si habrá sido atendido o habrá sido descartado”, lamenta la mujer.

Para concluir, la mujer expresa su deseo de que el tema no pierda interés y se investigue. “No es la primera vez, uno lee muchísimos comentarios negativos del lugar y muchísima gente que perdió a sus familiares… eso es algo que me aterra, alguien tiene que hacer algo”, concluye.