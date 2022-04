Le chocaron la camioneta estacionada en la vía pública y huyeron

El siniestro se registró alrededor de la 1 de la mañana en la intersección de Necochea y Pueyrredón. Una camioneta Toyota Hilux se encontraba estacionada sobre Pueyrredón, cuando fue impactada y desplazada hacia la vereda, informó Todo Salta Noticias.

Se desconoce hasta el momento si el vehículo que provocó el siniestro fue identificado o se dio a la fuga del lugar. Lo cierto es que el rodado aún a estas horas de la mañana sigue en el lugar sin actuaciones policiales, por lo tanto se desconoce si hubo heridos.

Un vecino escuchó el impacto y dijo por Multivisión "Dio vuelta por Necochea y dejó así la camioneta. No sabemos de quién es. No vimos pero escuchamos todo, estábamos durmiendo. Se acercaron unos chicos que dijeron que habían visto, es como habíamos escuchado, que en el impacto el auto que chocó se fue con el auto destartalado, una rueda rota. No apareció nadie y esto quedó así".

El hombre dentro de lo que fue el hecho agradece que haya chocado el poste y no su vivienda. Aprovechó para pedir mayor control en la zona que de noche viven el paso de rodados a gran velocidad.