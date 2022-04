Hablaron los ex empleados de Generación ZOE: “Vivimos un engaño"

En el marco de la investigación seguida contra Leonardo Cositorto, detenido en República Dominicana, acusado de estafa y asociación ilícita, los ex empleados de la empresa que promovía cursos de coaching y el trading de criptomonedas, explicó cómo se fue forjando la organización en Salta y detalló que a raíz de todo lo que pasó sufrieron amenazas.

Al respecto, Federico Vilardel, quien fuera trabajador de la organización con sede en Salta, en diálogo con InformateSalta, señaló que en primer lugar se sumó como inversionista. “Yo hice la inversión y me pagaban religiosamente, se venía haciendo todo bien y empezamos a invitar a nuestros hermanos, a nuestros parientes”, contó.

En la oportunidad, aclaró que Cositorto era el encargado personal de mandar todos los nuevos planes, estudios, y beneficios. “Como patrocinador podías ganar un poco más de comisión, y entonces, eso hacía que, en Salta entre cada vez más gente se sume, el vino en el mes de agosto para aquí para Salta donde se hizo una reunión y se llenó de gente”, subrayó.

Y para despejar dudas, señaló que también estuvo el ex juez Héctor Yrimia, quien dio detalles del marco legal y llevó tranquilidad. “Se hablaba de las inversiones que se hacía, del training, de los aviones y taxis aéreos, de la empresa constructora, entonces empezamos a confiar”, sostuvo.

Luego le pidieron sumarse como empleado de la empresa que abrió sus puertas en calle Pellegrini. “Me pidieron que les de una mano para que la gente gente pueda realizar las inversiones, y guiarlos, porque es todo muy digital, a través de un explicativo, teníamos que recibir la plata y enviarle todas esas cosas", afirmó.

La situación dio un giro luego de que explotara el escándalo a nivel nacional, lo que llevó al cierre de la oficina. “El 23 de febrero se cerró la oficina y se volvió a abrir el día 8 con una nueva estructura, pero luego se dijo que todo iba a ser digital, y se decidió el cierre definitivo”, comentó.

Pero no solo se quedaron sin su fuente de trabajo y en un marco de incertidumbre por la inversión realizada en su momento, sino que también fueron el blanco de amenazas de cientos de personas que fueron estafadas. “Nosotros nos quedamos sin nuestro lugar de trabajo, con la incertidumbre de saber que iba a pasar con nuestra inversión, nos quieren hacer responsables de todas las maniobras", afirmó.

En vista de ello, comentó que decidieron iniciar acciones legales en la parte laboral, y también por estafa y engaño. "Sufrimos ataques, amenazas, difamaciones por todos lados y eso nos está complicando, nosotros le creímos al igual que ellos, le creí todo lo que dijo hasta el último, hoy vemos que las cosas no son así, nos damos cuenta que vivimos un engaño".

"Hicimos lo que nos mandaron a hacer, para eso estábamos contratados"

Para finalizar, explicó que ya iniciaron las denuncias pertinentes. "Estamos esperando respuestas de la parte laboral y nuestras inversiones, y con la parte moral nosotros somos la familia de Salta, no nos escapamos a ningún lado, no cambiamos número de teléfono no hicimos ninguna de todas estas cosas que nos acusan". concluyó.