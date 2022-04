Se casa Florencia Peña: su pareja le propuso matrimonio

Florencia Peña, la actriz y conductora dio la noticia mostrando el íntimo momento en el que Ramiro Ponce de León le propuso matrimonio. Lo hizo a través de un video que compartió con los 5, 8 millones de seguidores que tiene en Instagram.

El posteo de Florencia Peña tiene, además de las imágenes con el pedido de casamiento que le hizo su pareja y padre de su hijo menor, un texto que comienza con una frase contundente, una afirmación que lo dice todo: "Sí, quiero".

A continuación, Flor no pudo con su genio y tuvo que meterle humor a la situación por muy romántica que fuera. De hecho, escribió: "En tu cara @jlo que me copias en todo", en referencia al compromiso de Jennifer Lopez con Ben Affleck, que tanto dio que hablar durante el fin de semana último. Luego, con relación a su propio video, Peña agregó: "No se pierdan el final".

La grabación comienza con el abogado Ponce de León entregándole una bolsita en la que había una caja. Al abrirla, ella se emocionó: encontró una tarjeta con una pregunta. Era la pregunta del millón: "¿Te casás conmigo?".

Al verla tan conmovida, él le dio un beso y quiso saber si sus lágrimas eran "un sí". "Obvio", respondió Flor. Los novios se besaron y él le entregó el anillo de compromiso que ella no tardó en mostrarles en primer plano a sus seguidores.

"Te amo", le dijo Flor al padre de su hijo Felipe y mirando el anillo exclamó: "¡Ay, no lo puedo creer! Me muero, no lo puedo creer". Divertida, al comprobar que la joya le quedaba grande, se rió y dijo: "Lo tenemos que achicar un poco, ya empezamos mal".

En el final del video, ese final que les había pedido a sus seguidores que no se perdieran, Flor, feliz, aseguró: "¡No lo puedo creer!", y mostró el hermoso anillo que le dio su novio.