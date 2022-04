Grande: "En Salta, el 60% de la gente está bajo la línea de pobreza"

En una nueva edición del ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta, tuvimos la oportunidad de recibir al periodista y político del PRO, Martín Grande, quien nos contó cómo vivió su regreso a los medios: “Para mí fue una gran noticia volver y hacer lo que más me gusta, sin duda. Cuando dejé, en los primeros días me encantaba y al día cuarenta ya lo extrañaba. Estuve 75 días sin trabajar en los medios”.

“Nunca dejé de ser periodista. Toda la vida fui periodista y ahora soy político, también. Y estoy encantado de la vida con lo que estoy haciendo. No voy a dejar de ser ninguna de las dos cosas.”

Cuando fue consultado por la ausencia de las PASO en las elecciones, Grande fue muy tajante: “Lamentablemente, cuando los gobiernos hacen lo que se les canta, es muy difícil llevar adelante una democracia moderna y previsible. Las PASO están por ley, las excepciones son malísimas", disparó.

Asimismo, dejó bien en claro que para él suspender las elecciones por una pandemia fue una excusa. “Cómo la gente está indignada con la política porque no soluciona los problemas, vos le decís que no va a haber una elección y te aplauden, pero las elecciones son para elegir democráticamente a los candidatos que van a participar después de la contienda electoral”.

“Si vos no le das la posibilidad a la gente de elegir sus propios candidatos, quién los va a elegir: El dedo del amo, y eso es horrible, es lo más anti democrático que hay".

Seguidamente, Grande opinó que “Mimessi no es de JxC, es del oficialismo, digamos las cosas como son. Mimessi jugó para el oficialismo abiertamente, en Tartagal también lo hizo así. Sus diputados votan por el oficialismo. No forman parte de bloque de JxC”, afirmó duramente.

El periodista ahondó en este tema, recalcando que “Mimessi en la última elección no formó parte de JxC, así que no hay opiniones encontradas. Yo creo que hay formas más honorables de ser intendente de la oposición, él no lo es. Hoy es un intendente del oficialismo”.

Luego, Grande buscó desprenderse de los otros partidos que integraron anteriormente su bloque: “El frente de JxC se arma cuando llegan las elecciones, mientras tanto, se dejó libertad a los dirigentes de cada uno de los partidos que integraron el bloque en la última elección. Con lo cual, JxC en la provincia prácticamente no existió. Igualmente, en los lugares que sí fuimos JxC, obtuvimos buenos resultados. JxC acá en Salta, sin el Radicalismo, obtuvo un resultado descollante”, dijo de manera picante.

También fue consultado por los dichos de Alberto Castillo, quien habría asegurado que Grande no quería elecciones internas por miedo a perder, a lo que el reconocido periodista respondió: “No, Beto. Cómo te voy a tener miedo, para nada. Al contrario, yo creo que el que tiene que tener mucho cuidado es él, que está administrando dinero del Estado en una empresa que tiene muy poco control", fue la dura respuesta de Grande.

"En Salta, el 60% de la gente está bajo la línea de pobreza. El problema acá es que se roban la plata. No importa quién se la roba, lo que importa es que nadie investiga."

Promediando la entrevista, también fue consultado por sus ganas de presidir su partido: “Por supuesto que me encantaría presidir el PRO, pero no es una cosa que pueda decidir yo, eso se va a decidir en una votación y veremos después quiénes son los candidatos. Estamos bregando por una lista unidad del sector que no pertenece al oficialismo".

El periodista aprovechó la oportunidad para exponer su opinión sobre la situación que vive la provincia: “Una provincia riquísima como la nuestra tiene los peores niveles de pobreza del país, en Salta, el 60% de la gente está bajo la línea de pobreza. El problema acá es que se roban la plata, si no se roban la plata, alcanzaría”, declaró fuertemente.

A su vez, opinó que su espacio va a buscar competir con altura: “Nosotros, desde JxC , vamos a tener el mejor contendiente posible para competir contra el oficialismo. Pero quiero dejar bien en claro que no hay acuerdo posible, nosotros somos un equipo distinto, somos la oposición. Le vamos a hacer frente como corresponde, democráticamente, sea yo o cualquier otro. No importa quién”, se mostró confiado.

"Cuando pasó lo de De La Rúa, el BCRA tenía 50 mil millones de dólares guardados, hoy no tenemos ni 5 mil millones. La inflación está imparable, cinco veces más que en Venezuela."

También opinó sobre los conflictos internos a nivel nacional y la situación de la economía argentina: “Es espantoso para el país lo que está sucediendo por la tensa relación que tiene el presidente con la vice presidenta, es horrible. Fijate que la última medición de alimentos da como resultado que acá en Salta aumentó más del 10% la canasta básica. En los barrios no hay qué comer, y vos lo sabés bastante bien. Están pasando una etapa dificilísima, la clase media se está transformando en pobre porque ya no tienen con qué pagar sus gastos cotidianos”.

En cuanto a la oferta de su bloque para las próximas elecciones, Grande no tomó partido, asegurando que la mejor opción será la que todo el bloque apoye: “JxC tiene los cuatro candidatos mejor posicionados para la elección nacional que son: Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Esto no es cuestión de amor, esto es poder y se le otorga al quien mejor lo va a ejercer y tiene mayores posibilidades de hacerlo bien”, aseguró el ex legislador.

Finalmente, Martín Grande fue consultado con respecto a la frase que enunció la vice presidenta hace algunos días con respecto al que detenta el poder: “El que tiene el bastón y la banda debería ser el que tenga el poder, lamentablemente el último frente gobernante engañó a todos los argentinos, no había una base de poder sino una conveniencia de que “todos juntos triunfaremos”, finalizó.