Se fue a vivir a Canadá, criticó los feriados en Argentina y generó un gran debate en las redes

Un joven que decidió emigrar de Argentina en búsqueda de un crecimiento personal, ahora vive en Canadá y en las últimas horas despertó un gran debate en las redes por los feriados.

Sebastián Stolkiner de 19 años, estudia en Toronto, en la University of Toronto. “Donde estoy, es la mejor del país. Es la 16 del mundo. Las universidades son todas públicas, pero si no podés pagarla, no venís.

Hay becas por mérito, pero no por necesidad. Cubren en general entre el 30 o 40%, muy pocas llegan casi al 100%. Yo tengo tres becas de mérito que se suman, pero no me llega a cubrir el 40% del costo. Ahora tengo que aplicar de nuevo a más. Como Canadá no pide el examen SAT, se fijan mucho más en tus calificaciones”, había explicado en una nota al diario La Nación.

Pero ahora, habló de los feriados en Argentina y fue muy criticado. “En Canadá solo tenemos 6 feriados por año (Año Nuevo, viernes santo, Canada Day, Día Del trabajador, acción de gracias y Navidad). En Argentina hay 19. Por eso el país está como está”.

Obviamente, los comentarios no tardaron en llegar, fueron de todos los colores y los repudios al accionar del joven argentino fueron masivos, transformando en tendencia por varias horas esa publicación en la red social del pajarito.

Sin embargo, más allá de la cantidad de críticas, el usuario continuó firme en su postura. "Qué fácil es que te gusten los feriados cuando cobrás el mismo sueldo a fin de mes. Si sos empleador, pagás sueldos y no podés producir, jodete", escribió horas más tarde.

Entre las críticas respondió a aquellos que le decían que "no vuelva al país".