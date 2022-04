Rodríguez Larreta: “Una vez más, el kirchnerismo quiere quebrar el Estado de Derecho”

El Jefe de Gobierno porteño, y dirigente de Juntos por el Cambio, fustigó la división de bloque que llevó adelante el kirchnerismo en el Senado para quedarse con un lugar en el Consejo de la Magistratura.

"Una vez más, el kirchnerismo quiere quebrar el Estado de Derecho y la división de poderes en la Argentina", escribió Rodríguez Larreta en su cuenta de Twitter, donde aseguró que el kirchnerismo pretende disciplinar a los jueces. En alusión al fallo de la Corte, que declaró inconstitucional la reforma del 2006, sostuvo que es claro y que "hay que volver a la composición anterior para preservar el equilibrio institucional tal como lo indica nuestra Constitución".

El kirchnerismo le hace trampa a la Democracia



Una vez más, el kirchnerismo quiere quebrar el Estado de Derecho y la división de poderes en la Argentina. No lo vamos a permitir. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 20, 2022

Con un mensaje directo a Sergio Massa y a Cristina Kirchner, Larreta sostuvo: "Si los presidentes de ambas cámaras se niegan a garantizar que los representantes por la segunda minoría, que son una diputada del bloque de la UCR y un senador del bloque PRO, ingresen al Consejo, estarán incumpliendo una sentencia de la Corte." Y remarcó: "van a estar violentando la Constitución y lesionando el Estado de Derecho al tensionar la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial."

Sobre la composición del Consejo, Larreta aclaró: "No hay ninguna duda de quiénes son estos representantes. Ya fueron designados y, aunque quieran hacer avivadas para alterar la composición de los bloques, la distribución es clara y no se puede hacer cualquier cosa. No se le puede hacer trampa a la Democracia."

El mandatario finalizó: "Los fallos se cumplen. La palabra de la Corte no está abierta a interpretaciones. Hay que acatarla" y adelantó que desde Juntos por el Cambio van actuar mediante todas las instancias correspondientes para hacerla cumplir.