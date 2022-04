Concejales de Juntos por el Cambio hacen política sin pensar en los vecinos

En una nueva sesión del Concejo Deliberante capitalino, sin grandes proyectos, en la etapa de manifestaciones, dos concejales que pertenecen a Juntos por el Cambio optaron por referirse a temas poco atinentes para lo que fueron elegidos y que poco aportan a la vida de los vecinos de la ciudad de Salta, que tantos problemas tienen.

A su turno, el concejal Pablo López, habló sobre el proyecto propuesto en la Cámara de Diputados para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de las elecciones provinciales. Consideró que es un error que intenta manipular el sistema democrático en Salta.

“Me cansa un poco que se lo manosee en base a las conveniencias políticas. Quizás el año pasado se la eliminó por una cuestión de salud pero en esta ocasión se está argumentando que es para economizar para ayudar al bolsillo de la gente. A mí me parece que es una premisa falsa porque de esa manera no estamos ayudando al bolsillo de la gente porque con la democracia no se economiza”, dijo.

Para él, las soluciones serían reemplazar la boleta única electrónica por una boleta única de papel o bajar el gasto ineficiente que tiene la provincia, no directamente descartar las elecciones primarias.

¿Acaso el sistema electoral es competencia de un concejal de la ciudad de Salta?

Por su parte, Agustina Álvarez, otra joven concejal del PRO, decidió manifestarse sobre dos cuestiones que atañen al ámbito nacional y poco en su materia. Uno de ellos el anuncio de la medida económica que tiene que ver con la renta inesperada.

“Es la creación del nuevo impuesto, que no solo es irracional sino que también puede ser ilegal, el impuesto a la ganancia inesperada. No entiendo cuáles son las políticas públicas que pretende seguir el Ejecutivo Nacional, no entiendo porque en este momento cuando más inversión necesitamos es cuando menos intención de generarlas tiene. La falta de previsibilidad trae aparejada inseguridad jurídica, nadie de afuera va a querer venir a invertir, nadie de adentro tampoco”, expresó.

Además, se mostró preocupada por la polémica elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. “Las minorías deben ser representadas, al igual que las mayorías y esto no se está permitiendo. Se tiñe todo con un manto de sospecha cuando la vicepresidenta se preocupa tanto por el órgano que va a poner la terna para decidir quiénes son los jueces, es un poco extraño”, manifestó.

Estos jóvenes ediles, ¿será que no tienen en agenda ningún tema que le ataña a la vida de los vecinos de la ciudad de Salta, que los votaron como concejales?