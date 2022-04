Paula Benavides cargó contra el Club Atlas y enumeró sus irregularidades

La polémica que tiene como protagonista a la concejal capitalina Paula Benavides sumó un nuevo episodio cuando durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, esta cargó contra el Club Atlas y sus dirigentes por irregularidades y rumores de que un proyecto de endurismo quería trabajar en el predio deportivo vinculado a su familia.

“No suelo hacerme eco de ataques a mi persona. Pero en este caso puntual creo que vale aclarar y salir a usar este espacio de manifestaciones para poder traer un poco de claridad a algunas cuestiones que se han dicho en las últimas semanas, donde se cuestiona no solamente la actividad legislativa del Concejo Deliberante sino también puntualmente hay una saña y animosidad contra mi persona, haciendo creer a la gente que no soy objetiva, que tengo intereses”, comenzó diciendo la edil al tomar la palabra en el marco de las manifestaciones del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta.

En un tono más fuerte aclaró: “Cuando se habla de expropiación, y me parece raro tener que aclarar esta terminología porque el que se presenta como presidente del club es abogado y debería conocer la normativa. No podemos como ejecutivo municipal expropiar un terreno que es propiedad del mismo ejecutivo, ellos lo que tienen es un comodato y por otra parte no se puede expropiar por ordenanza, la expropiación corresponde por ley. Es decir, descartemos que haya algún proyecto de expropiación por parte del Concejo Deliberante”, en este punto citó proyectos aprobados por el Concejo que otorgan al Club Atlas el comodato del espacio.

“Se habló de desalojar al club, que tampoco correspondía porque ellos tienen un comodato por 99 años, en su defecto lo que correspondía es la modificación de los plazos para la realización de las obras que en 20 años no se hicieron”, continuó.

“Hace más de 20 años el club debería haber realizado las obras, que contemplaban el saneamiento del terreno y no lo hicieron. Al haberse presentado el club para pedir esta renovación de comodato que no correspondía, desde el Concejo Deliberante pedimos un informe a Personería Jurídica al cual nos responde que ‘conforme al Acta de Asamblea del 2016 se registró en el organismo los miembros de la comisión directiva y órgano de fiscalización”, cuyos mandatos tienen una duración de dos años, encontrándose a la fecha vencidas’. Es decir que su mandato doctor, esta vencido y usted sabe las reglas que rigen para la representación y esta auto designándose como representante cuando no tiene facultades legales para hacerlo", acusó Benavides al enumerar las irregularidades del Club.

“Desde 2012 no hubo una sola autoridad que presente un estado contable. Esta persona se apersono en mi despacho donde me reconoció que adeuda su estado contable y me manifiesta que viene recibiendo de la Liga Salteña de Fútbol, ayudas considerables. Yo quiero saber donde están puestos los recursos que se están recibiendo. Lo único que hicieron en 20 años es una prefabricada. Me molesta sinceramente, porque quieren que yo sea la mala de la película por ser exigente en cuanto a la transparencia y la exigencia”.

“Me molesta que se utilicen a los niños como peones de batalla, ante una situación de falta de transparencia donde se están gestionando recursos, pero no se los destinan a los chicos. No es una gestión que viene desde la pandemia, es una gestión que viene cuanto menos desde 2016", explicó.