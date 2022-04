Joven atropellada en Orán: "Es un caso más de femicidio, la mató porque no le quiso dar bola"

Desde el domingo, Orán y la provincia se conmocionó con la trágica muerte de Virginia Peronja de 28 años, luego de ser embestida por un conductor en estado de ebriedad en ruta 50.

Hoy su hermano Gabriel Peronja, sumido en el dolor ya que recientemente perdió a otra hermana, busca justicia por la muerte de Virginia.

"Me entregó a mi hermana a mi cajón, nadie tiene que decidir por la vida de nadie. No quiero que esto quede impune. Hay muchísimos chicos más que saben como es la vida de entrenar, del deportista, yo me levanto un domingo a las 7 de la mañana y entreno, es todo un trabajo físico durante la semana. No hay descanso para un atleta", expresó.

Contó ante los micrófonos de Multivisión que la muerte de su hermana "conmovió muchísimo a la gente. Más allá de que ella haya sido maestra, este año recibía su segundo título universitario, le arrebataron la vida de una manera muy cruel".

El joven explicó que existen testigos tanto del ineficiente control vial como del acoso que estaba realizando el conductor ebrio a su hermana, previo a embestirla. "Hay testigos que efectivos policiales no estaban haciendo muy bien el control de alcoholemia, dejaban pasar. Después está la policía que es testigo que veía como el auto venía zigzagueando, después tenemos al testigo remisero que dice que ya lo vio que la venía molestando," a una chica tan linda en la ruta".

"Es un caso más de femicidio, la mató porque no le quiso dar bola"

En cuanto a la investigación, esperan no sea tomado solo como un accidente. "Estamos esperando las pericias y todo lo demás, que se haga bien una investigación y que se haga justicia por Virginia".

Sobre Virginia y la familia, Gabriel contó que hoy, con la perdida de la joven queda solo junto a sus padres y sobrinos, que quedaron sin su mamá recientemente.

En cuanto a Virginia manifestó su dolor y admiración. " Aportó tanto a la ciudad de Orán. Me enorgullece que fue mi hermana, la UNSA de luto, ATSA de luto, el mundo del deporte de luto. Se recibió de profesora de filosofía, enseñó en colegios católicos, estaba haciendo licenciatura en laboratorio y tenía planes para ser bioquímicos, tenía planes de vida, proyectos, tenía 28 años y que venga alguien y te arrebate la vida así".

Analizando lo que ocurrió, Gabriel remarcó "Estamos hablando de dos mundo diferentes el deportista que sale a entrenar y el otro del exceso, las drogas, el alcohol, se cruzan dos vidas diferentes y una mala vida le quita la buena vida a la otra".

Por último, contó que el día del hecho la Virginia "salió a las 9 desde la rotonda de Orán y 9.30 no tiene vida. Vos te pensás que porque tenés uniforrme tenés derecho a hacer lo que se te cante...no...no, nadie tiene derecho a eso. Vos porque tenés un cargo, lo tenías, porque lo echaron de Gendarmería, por femicida" concluyó y recordó que el sábado había conversado vía telefónica con ella.