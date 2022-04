Arnaldo Sialle resuena en los pasillos de GYT como nuevo entrenador

En el club de la Vicente López se viven horas decisivas para definir quién va ser el reemplazante Ever Demalde que durante las primeras horas de la mañana les había anunciado a los dirigentes albos que no continuaría en su cargo por problemas personales; según pudo conocer InformateSalta solo faltan detalles para que Sialle, que logró 4 ascensos del torneo Federal A a la segunda categoría del fútbol argentino sea el nuevo entrenador del albo.

Los dirigentes lo oficializarían entre hoy a la noche y el ex defensor estaría arribando mañana por el mediodía a nuestra provincia.

Demalde solamente dirigió 5 encuentros en el club millonario con dos derrotas, dos victorias y un empate en el Federal A pero desde las dos derrotas consecutivas, la primera contra Sarmiento de Chaco en el Gigante del Norte y luego contra Doglas Haig en Pergamino por 4 a 0 empezó el cuestionamiento de los hinchas y dirigentes del funcionamiento que tenía el equipo y se empezaba analizar un cambio de entrenador para revertir la situación. A pesar de lograr después una victoria como local contra Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y empatar este último domingo contra Central Norte.

Los dirigentes del albo desde el mediodía están reunidos para ya poder definir quien será el nuevo entrenador del plantel profesional y ver si hay alguna posibilidad de que ya debute este próximo sábado en el Gigante del Norte a las 16 cuando gimnasia eferente a San Martin De Formosa por la fecha Nº6 del torneo Federal A.

Con la primea opción ya descartada que se trataba del entrenador Rubén Foréstello quien fue el entrenador del albo el anterior torneo en el que llegó hasta la final del reducido pero no pudo contra Chaco For Ever. Foréstello está actualmente en Atlético Rafaela y su presente no es muy bueno ya que ganó solamente 3 partidos de 12 disputados los cañones millonarios apuntan a Arnaldo Sialle, un entrenador experimentado quien supo dirigir Mitre de Santiago del Estero, Gimnasia de Jujuy, Deportivo Moron entre otros.