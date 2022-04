Tablet gratis para jubilados, AUH y monotributistas, ¿hay inscripción?

El Ente Nacional de Comunicaciones ( Enacom) mantiene vigente un importante beneficio para jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Becas Progresar y monotributistas.

Se trata del programa Conectando Con Vos, a través del cual se entregan tablets gratuitas a más de 15 grupos con el objetivo de promover el acceso de los sectores vulnerables a las tecnologías de la información. El organismo comprende que la inclusión y reducción de la brecha tecnológica fortalece las actividades laborales, educativas y culturales.

En paralelo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa otorgando nuevos beneficios a las personas que cobran prestaciones. Por ejemplo, siguen disponibles los Créditos Anses para jubilados y se anunció el pago de un nuevo bono de $18.000 para monotributistas y empleadas domésticas.

Enacom tablets: quiénes las reciben y requisitos

Los beneficiarios del plan Conectando con Vos son:

*Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo

*Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con ingresos mensuales no superiores a 2 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM)

*Personas inscriptas en el Monotributo Social

*Jubilados, pensionados o trabajadores en relación de dependencia con ingresos no superiores a 2 SMVM

*Monotributistas de las categorías que no superan 2 SMVM

*Personas que cobran seguro por Desempleo

*Personas incorporadas en el régimen de seguridad social para empleados de casas particulares (Ley N° 26.844)

*Titulares de Becas Progresar

*Personas desocupadas o que se desempeñen en la economía informal

*Clubes de barrios y pueblos registrados

*Asociaciones de Bomberos Voluntarios registrados

*Entidades de bien público como asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal, inscriptas ante el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC)

*Personas beneficiarias del programa Conectar Igualdad

*Habitantes de barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)

*Jóvenes entre 15 y 25 años de edad incluidos en programas nacionales, provinciales o municipales de apoyo educativo o revinculación educativa.

*Jóvenes entre 15 y 25 años de edad inscriptos en escuelas de formación laboral o de cursos de capacitación laboral o de oficios acreditados ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

*Jóvenes entre 15 y 25 años de edad beneficiarios de los Programas de promoción de empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

*Jóvenes entre 15 y 25 años de edad que participen de proyectos culturales, deportivos, sociales, entre otros, impulsados por el Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales o Municipales.



¿Hay inscripción para las tablets gratis de Enacom?

Las personas beneficiarias no deben inscribirse para recibir una tablet gratis, sino que los organismos provinciales y municipales son los que deben anotarse para luego entregar los dispositivos.

De esta manera, los equipos se entregarán mediante convenios entre el Enacom y las jurisdicciones provinciales, municipales, asociaciones civiles, redes comunitarias y otras entidades intermedias.

En el caso de las personas beneficiarias del programa Conectar Igualdad la implementación se hace a través del Ministerio de Educación de la Nación.

Cuándo entregan tablets gratis

El programa Conectando con vos tiene una duración de 2 años, contados desde el día 22 de abril de 2021. /BAE