Juicio por Cristian Gallardo: enfermero de SAMEC contó que tenía golpes e hipotermia

Durante el juicio que se les sigue a 5 policías y un civil por la muerte del joven Cristian Gallardo, declaró un enfermero del Samec, Victor Hugo Pavón, quien acudió a la comisaría del barrio Democracia por un aviso del 911. Dijo que primero lo llamaron a otra dirección en la calle Felipe Varela y luego se la cambiaron por la de la dependencia y que el pedido cambió de código amarillo a rojo porque en un primer momento fue por dificultad respiratoria o asma y luego por pérdida del conocimiento.

El enfermero refirió que al llegar el chofer que lo acompañaba le hizo notar que era "raro" que la policía estuviera a mitad de calle, "teníamos que entrar por un portón de lado posterior, de entrada vehicular". Y en ese lugar "Veo a una persona tirada en el piso, veo mucha presencia policial. Eso me llama mucho la atención, porque pensaba que sería dentro de la comisaria o en una oficina", relató.

Pavón resaltó que Gallardo estaba tirado en el patio, desabrigado, consideró que por el frío que hacía esas condiciones no eran las adecuadas. "El lugar donde estaba el paciente me llamó la atención", insistió y dijo que si alguien no se sentía bien, lo adecuado no era dejarlo expuesto al ambiente.

Dijo que notó que el joven no respiraba y trató de reanimarlo. Recordó que preguntó si alguien más sabía hacer RPC para que continuaran con la práctica mientras él buscaba un acceso venoso pero nadie le respondió, luego pidió voluntarios para seguir con las compresiones como él les explicaba y un policía lo hizo. El enfermero entendió que los efectivos no habían intentado reanimarlo. Dijo que cuando manifestó que Gallardo no respiraba un policía dijo "pero sí respiraba".

Tras 25 minutos dieron por finalizada la reanimación. Pavón contó que intentó dos o tres veces encontrar el acceso venoso y no pudo, dijo que las lesiones por cortes y cicatrices le dificultaban esa tarea y también la hipotermia.

"Sentí la presión para que traslademos al paciente al hospital", añadió el enfermero respecto a la sensación que tuvo cuando avisó que debía comunicar el fallecimiento para que viniera el médico legal. Pero aclaró que no cedió a esa presión porque el Samec por reglamento no traslada cadáveres.



Asimismo, recordó que el cuerpo de Gallardo tenía una cianocis pronunciada y livideces que no sabe si eran por el tiempo transcurrido o por la temperatura. Y recordó que en la pierna tenía "una escoriación, que no se veía de gran importancia" público Salta 12.

El enfermero dijo que “a menudo” en el servicio de emergencias asiste a personas privadas de la libertad y no es común encontrar una persona tendida en la comisaría, en esas condiciones. Respecto al contexto, señaló que "la hipotermia en pacientes traumatizados mata. El paciente entra en shock más rápido. Era una mañana fresca".