Historias del corazón: Gracias a un "grip", un nene salteño sin manos podrá dibujar

En medio de tantas noticias pálidas, difíciles, tristes o difíciles que abundan de a montones, ahora aparece una que reconforma el alma, gracias a las buenas acciones de los corazones solidarios que, por más grandes o pequeñas que sean, demuestras que aún hay voluntad por hacer del mundo un lugar mejor.

Esta historia la cuenta Radio Online La Viña donde una madre compartió el gran regalo que recibió su hijito quien, gracias a la tecnología, podrá dibujar y expresarse artísticamente, ya que sus manitos no pudieron desarrollar sus deditos, pero eso ya no será un impedimento para poder ilustrar todo aquello que desee.

Linda González es la mamá de este pequeñin quien, a través de su perfil en Facebook no solo mostró con un video la felicidad de su niño ante este gran regalo que recibió, sino que se mostró agradecida con todas las personas que pusieron su granito de arena para hacerle este presente que le cambiará su viga, generándole incontables sonrisas.

“Hoy quiero hacer una gran agradecimiento a don Oscar Sandrín por el gran gesto por haber armado un grips para lápiz adaptador para mi hijo, para que así pueda el dibujar”, manifestó Linda extendiendo su gratitud “a Pía González por estar, por ser una gran tía porque por ella esto también fue posible”, agregó.

Este grips es un adaptador ergonómico para poder sujetar un lápiz, una lapicera, un bolígrafo, etc. En este caso, este grip fue diseñado para este pequeñito, para adaptarse a las extremidades de sus bracitos que no pudieron desarrollar correctamente sus manitos. Sin embargo esto ya no será un problema para que el pequeño pueda dar rienda suelta a sus ansias artísticas de dibujar, ilustrar y ser feliz por sobre todas las cosas.

“Las personas con gran corazón, si existen, que Dios me las bendiga”