Pidieron la nulidad del fallo contra Zanchetta y el exobispo podría salir de la cárcel

InformateSalta dialogó con uno de los abogados de Zanchetta, Darío Palmier, quien explicó que presentaron un recurso de casación para insistir con la inocencia del exobispo. Piden que sea trasladado a un domicilio hasta que se resuelva.

“Nosotros interpusimos un recurso de Casación que actualmente está en trámite. Lo que le pedimos al Tribunal es que hasta que no se resuelva el recurso de Casación, en el que estamos pidiendo la nulidad del fallo por las contradicciones existentes, que él cumpla la prisión en un domicilio privado”, dijo Palmier.

Gustavo Oscar Zanchetta recibió una condena a 4 años y 6 meses de prisión efectiva por ser autor del delito de abuso sexual en perjuicio de dos seminaristas. “Nosotros entendemos que el fallo va a caer, no es que pretendamos que cumpla la sentencia en un domicilio particular. Nosotros lo que le decimos al fiscal es que no agraven la situación del imputado porque por derecho constitucional él tiene todas las posibilidades de hasta tanto el fallo quede firme, no agravar la situación pasándolo a la cárcel”, indicó.